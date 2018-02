Mentőövet dob a kormány Csanádpalotának

5:50 - REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: TESZÁRI NÓRA 6:30 - NAPOK ÓTA OSZTJA EGYMÁST AZ LMP ÉS A DK. VENDÉG: VADAI ÁGNES ALELNÖK, DK 6:40 - EGYMÁS ELLEN FORDÍTHATJA A KÖZOKTATÁSI SZAKSZERVEZETEKET A POLITIKA. VENDÉG: MENDREY LÁSZLÓ ELNÖK, PDSZ 8:30 - PERON. VENDÉG: UNGÁR PÉTER ELNÖKSÉGI TAG, LMP HATÁRIDÕRE LEADTÁK IDEI VAGYONBEVALLÁSUKAT AZ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕK. EGY ÉV ALATT MINDÖSSZE 251 EZER FT-OT, AZAZ HAVONTA KEVESEBB MINT 21 EZER FT-OT TAKARÍTOTT MEG ORBÁN VIKTOR. ÁDER JÁNOS VAGYONA TÖBB MINT 5 MILLIÓ FORINTTAL NÕTT AZ ELMÚLT ÉVBEN. MÉSZÁROS LÕRINC A TAVALYI ÉVBEN KÖZEL 2 MRD FT OSZTALÉKOT VETT KI A CÉGEIBÕL, MEGTAKARÍTÁSAI 3,6 MRD FT-RA RÚGNAK - CÉLPONT. LMP: ALKALMATLAN AZ ÁTLÁTHATÓSÁG BIZTOSÍTÁSÁRA A JELENLEGI VAGYONNYILATKOZATI RENDSZER. JOBBIK: AZ ADÓHATÓSÁG VIZSGÁLJA A KÉPVISELÕK VAGYONOSODÁSÁT! KÖZELI CSALÁDTAGJAIK VAGYONNYILATKOZATÁT IS NYILVÁNOSSÁGRA HOZTÁK A JOBBIK ÉS AZ LMP PARLAMENTI FRAKCIÓJÁNAK TAGJAI. KIKERÜLTEK CSÜTÖRTÖKÖN AZ UTCÁRA A FIDESZ ÚJ PLAKÁTJAI, MELYEN AZT HIRDETIK, HOGY AZ ELLENZÉK SOROSSAL EGYÜTT LEBONTANÁ A KERÍTÉST. TELEFONOS KAMPÁNYT IS INDÍTOTT A FIDESZ, MELYBEN ARRÓL TÁJÉKOZTATNAK, HOGY VONA GÁBOR NÉHÁNY ÉVE "ALLAH MELLETT TETT HITET EGY TÖRÖK RENDEZVÉNYEN". KORMÁNYINFÓ - A HATÁRZÁR-MENTI HÕKAMERÁK FELVÉTELEINEK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁT KÉRI LÁZÁR JÁNOS A BELÜGYMINISZTERTÕL. FRANCIA KUTATÁS: EURÓPA EGYIK LEGROSSZABBUL TELJESÍTÕ EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZERE MAGYARORSZÁGÉ. ELÕZETES LETARTÓZTATÁSBA KERÜLT ZUSCHLAG JÁNOS EGYKORI SZOCIALISTA ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ. A VÁD SZERINT HARMADMAGÁVAL, TÖRVÉNYTELENÜL MEGSZERZETT ADATOKKAL AKART PÁRTOK NEVÉBEN TÖBB SZÁZMILLIÓ FT-NYI KAMPÁNYTÁMOGATÁSHOZ JUTNI. TÖBB EZER KELET-ÁZSIAI ÁLPROFIL KEZDTE KÖVETNI SZERDA DÉLUTÁN VONA GÁBOR FACEBOOK-OLDALÁT, EZEKET A PÁRT MUNKATÁRSAI KÉSÕBB TÖRÖLTÉK. A JOBBIK JELEZTE: JOGI LÉPÉSEKRE KÉSZÜL AZ ESET MIATT, MELY ÁLLÍTÁSUK SZERINT A LEJÁRATÁSUKRA INDULHATOTT. TOVÁBBRA IS TÍZMILLIÓKAT KAP HEGEDÛS ZSUZSA ALAPÍTVÁNYA, MIKÖZBEN MÁR TAVALY ÓTA NEM OSZTANAK ÉTELT A RÁSZORULÓKNAK - MAGYAR NARANCS. KÉT HÉT UTÁN MENTÕÖVET DOB A KORMÁNY CSANÁDPALOTÁNAK, MIUTÁN MÁR A GYERMEKEK ÉTKEZTETÉSÉT SEM TUDTA FINANSZÍROZNI A TELEPÜLÉS. MEGERÕSÍTETTE A TESCO, HOGY LÉTSZÁMLEÉPÍTÉST JELENT BE A CÉGNÉL. TÍZMILLIÓ FORINTRA BÍRSÁGOLTÁK A BKK-T AZ ONLINE JEGYRENDSZER MIATT. ÚJABB TÁMADÁST INDÍTANA AZ FBI ELLEN DONALD TRUMP. TRUMP AZT ÁLLÍTJA, HOGY DOKUMENTUMA VAN ARRÓL, HOGY AZ FBI TÖRVÉNYTELENÜL LEHALLGATTA STÁBJA EGY TAGJÁT. ISMÉT NOBEL-BÉKEDÍJRA JELÖLTÉK TRUMPOT. AZ EDDIGINÉL KEMÉNYEBB FELLÉPÉST SÜRGETETT A VISEGRÁDI ÁLLAMOK ELLEN KÉT OSZTRÁK POLITIKUS EGY BÉCSI VITAFÓRUMON. MÁS SZABÁLYOK VONATKOZNAK MAJD AZOKRA AZ UNIÓS ÁLLAMPOLGÁROKRA, AKIK A BREXIT UTÁN ÉRKEZNEK NAGY-BRITANNIÁBA. KÉSETT PÁR PERCET A PARLAMENTI ÜLÉSRÕL, EZÉRT BENYÚJTOTTA LEMONDÁSÁT EGY BRIT KORMÁNYTAG. MEGTILTJA A VARSÓI PARLAMENT A "LENGYEL HALÁLTÁBOR" KIFEJEZÉS HASZNÁLATÁT A HOLOKAUSZTTAL KAPCSOLATBAN. LENGYEL KÜLÜGY: A NEMZETI EMLÉKEZET INTÉZETÉRÕL SZÓLÓ TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁNAK CÉLJA A HOLOKAUSZTTAGADÁS ELLENI KÜZDELEM. IZRAELBEN VISSZATETSZÉST KELTETT A HOLOKAUSZTTAL KAPCSOLATOS LENGYEL TÖRVÉNY MEGSZAVAZÁSA. TIZENEGY EMBERT VETTEK ÕRIZETBE NÕK SZEXUÁLIS KIZSÁKMÁNYOLÁSA MIATT SPANYOLORSZÁGBAN. CSAKNEM FELÉVEL CSÖKKENT A MENEDÉKKÉRÕK SZÁMA TAVALY AZ EURÓPAI UNIÓBAN. EGY KUTATÁS SZERINT AZ OROSZ VÁLASZTÓK CSAKNEM 70 SZÁZALÉKA VOKSOLNA PUTYINRA. ELZÁRÁSRA ÍTÉLTÉK AZ OROSZ ELLENZÉKI POLITIKUS, NAVALNIJ MUNKATÁRSAIT A VASÁRNAPI TÜNTETÉSEKÉRT. MÉG A BÖRTÖNBEN ISMÉT ÕRIZETBE VETTÉK AZ AMNESTY INTERNATIONAL TÖRÖKORSZÁGI ELNÖKÉT. 120 EMBER ELLEN ADTAK KI ELFOGATÓPARANCSOT TÖRÖKORSZÁGBAN GÜLENIZMUS GYANÚJÁVAL. CIÁNNAL ÖLTEK MEG ORVVADÁSZOK NÉGY ELEFÁNTOT ZIMBABWÉBEN, HOGY LEVÁGJÁK AZ ÁLLATOK AGYARAIT. RÁGCSÁLÓÜRÜLÉKET, FALAKAT BORÍTÓ PENÉSZT ÉS PÓKHÁLÓKAT TALÁLTAK EGY FÕVÁROSI PÉKSÉGBEN A NÉBIH MUNKATÁRSAI. 73 ÉVES KORÁBAN MEGHALT MAROSI ISTVÁN EGYKORI KÉZILABDÁZÓ. BETONGRÁNÁTOT TALÁLTAK SZERDÁN A FÕVÁROS III. KERÜLETÉBEN, A ZÁHONY UTCÁBAN, TÖBB LAKÓHÁZAT KIÜRÍTETTEK.