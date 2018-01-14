2018. január 14.,
vasárnap, Bódog napja

Mentő és személyautó karambolozott a 40-es főúton

Hír TV

2018. január 14., vasárnap 12:45, frissítve: vasárnap 13:14

Egy ember súlyosan megsérült, amikor egy megkülönböztetett jelzést használó mentő és egy személyautó frontálisan ütközött a 40-es főúton a Pest megyei Abony külterületén. A balesetet az okozta, hogy a Cegléd felé haladó személykocsi megcsúszott a vizes, nyomvályús úton. Úgy tudni, az autóban ülő 45 év körüli ceglédi nő, aki nem volt bekötve, kiesett a járműből, kórházba szállították.

Hír TVvissza a címlapra
karambolAbony

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

1300 menekültet már befogadtunk, csak eddig titkolták

2

Hír TV

Nyikos: Érvénytelen lehet az ÁSZ-büntetés

3

Hír TV

Kovács elszólta magát: milliárdokkal támogatja a kormány a Fidesz kampányát

4

Hír TV

Súlyos szabálytalanságokat talált az OLAF Tiborcz közbeszerzéseinél

5

Hír TV

Hadházy: Orbán és veje eggyel közelebb került a börtönhöz

6

Hír TV

Templomban kampányol a Fidesznek a plébános