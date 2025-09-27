Mentik a bőrüket a Szőlő utcai rágalmazók: Dömötör Csaba szerint hiába hátrálnak ki az álhírkampányból – elő lesznek véve

Megosztás itt:

Elképesztő sebességgel menekülnek a Szőlő utcai hajóról

Dömötör Csaba szerint „turbó sebeséggel iszkolnak” ki az elmúlt évek legelvetemültebb álhírkampányából azok, akik végrehajtották. A Fidesz európai parlamenti képviselője a közösségi oldalán közzétett videóban kemény üzenetet küldött a baloldali politikusoknak, médiumoknak és civilnek állított aktivistáknak, akik a Szőlő utcai rágalmazásos sztorit elindították. A tét óriási: a politikus szerint a felelősök most egymással versenyezve harsogják, hogy ők ott sem voltak, de ez a menekülés nem fog sikerülni.

A baloldali média visszavonulót fújt: álhír volt a célpontban

A botrány kirobbanása óta most fordult a kocka: a baloldali sajtó éppen azokat a cikkeket kezdi publikálni, amelyekkel megpróbálják elmosni a felelősségüket. Ahogy arra Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője is rámutatott, a baloldali média visszavonulót fújt, és sorra ismerik el, hogy a Szőlő utcai sztori valóban totális álhír volt.

Ezt a trendet erősíti a Válasz Online esete is, amely – noha maga is részt vett az álhírbotrány felrobbantásában – most egy véleménycikkel bizonygatja, hogy „nincs itt semmilyen összeesküvés”. Stumpf András cikkében például azon lamentál, hogy Semjén Zsolt megvédése nélkül „olyanok lesznek, mint a NER”. Eközben mégis az említett balliberális hírportál robbantotta ki az ügyet, most mégis úgy tesznek, mintha nem lenne közük hozzá, és a történetet szinte „organikusan felépültnek” állítják be.

Dömötör Csaba ígérete: a felelősségvállalás kötelező

Dömötör Csaba azonban világossá tette: a kibúvó nem opció. Hiába igyekeznek eltűnni a süllyedő rágalmazásos hajóról, a Fidesz politikusa szerint a felelősség kérdése elől senki sem menekülhet.

„Hiába iszkolnak, szépen fel fogják deríteni, hogy kik vettek ebben részt, és kinek a megbízásából. A felelősséget mindenkinek vállalnia kell.”

A Dömötör Csaba által megfogalmazott üzenet kristálytiszta: ki fog derülni, kik és kinek a megbízásából vettek részt az egész kampányban. Azok a szereplők, akik az elmúlt hónapokban politikai haszonszerzés céljából a legsúlyosabb rágalmazással támadtak, most hiába próbálják menteni a bőrüket – elő lesznek véve, és el kell számolniuk a tetteikkel.

Teljes cikk a Magyar Nemzet oldalán olvasható.

Fotó: Dömötör Csaba