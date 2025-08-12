Mentegetőzésbe kezdett Fleck Zoltán, miután a köztársasági elnök fenyegetéséről beszélt + videó

Megosztás itt:

Fleck Zoltán tagadta, hogy megfenyegette volna a köztársasági elnököt és mentegetőzésbe kezdett Flech Zoltán. Az ELTE jogi karának oktatója azt állította: csak egy rosszindulatú félreértésről van szól.

Fleck Zoltán a Tisza Párt egyik nyár eleji rendezvényén beszélt arról, hogy erőszakosan nyomás alá kell helyezni az államfőt. Az ELTE ugyan elhatárolódott az oktató botrányos kijelentéseitől, ám arról egyelőre nincs hír, hogy vizsgálatot indítanának ellene.

Közben a baloldali Oktató Hálózat nevű szervezet kezdte mosdatni Fleck Zoltánt. A szervezet azt hangoztatta: az egyetem tudományos és etikai kritériumai határozzák meg, hogy ki taníthat náluk.

Az ügy pikantériája, hogy az Oktatói Hálózatnak maga Fleck Zoltán is tagja – erre már a Tűzfalcsoport hívta fel a figyelmet. A blog szerint a csoportban egykori baloldali politikai vezetőkkel szoros kapcsolatot ápoló személyek is vannak.