Belföld

Mentegetőzésbe kezdett Fleck Zoltán, miután a köztársasági elnök fenyegetéséről beszélt + videó

2025. augusztus 12., kedd 15:00 | HírTV

Közben Flech Zoltán mentegetőzésbe kezdett. Azt állította: rosszindulatúan félreértelmezték mondatait. Az ELTE oktatója szó szerint azt mondta korábban: meg kell zsarolni és fenyegetni kell a köztársasági elnököt.

  • Mentegetőzésbe kezdett Fleck Zoltán, miután a köztársasági elnök fenyegetéséről beszélt + videó

Fleck Zoltán tagadta, hogy megfenyegette volna a köztársasági elnököt és mentegetőzésbe kezdett Flech Zoltán. Az ELTE jogi karának oktatója azt állította: csak egy rosszindulatú félreértésről van szól. 

Fleck Zoltán a Tisza Párt egyik nyár eleji rendezvényén beszélt arról, hogy erőszakosan nyomás alá kell helyezni az államfőt. Az ELTE ugyan elhatárolódott az oktató botrányos kijelentéseitől, ám arról egyelőre nincs hír, hogy vizsgálatot indítanának ellene.

Közben a baloldali Oktató Hálózat nevű szervezet kezdte mosdatni Fleck Zoltánt. A szervezet azt hangoztatta: az egyetem tudományos és etikai kritériumai határozzák meg, hogy ki taníthat náluk.

Az ügy pikantériája, hogy az Oktatói Hálózatnak maga Fleck Zoltán is tagja – erre már a Tűzfalcsoport hívta fel a figyelmet. A blog szerint a csoportban egykori baloldali politikai vezetőkkel szoros kapcsolatot ápoló személyek is vannak.

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

