Menekülés közben rendőrt sodort el autójával egy drogdíler

A magyar kormány, a 2020. júliusi európai uniós csúcson megelőlegezett álláspontjának megfelelően, megvétózta a költségvetési jogalkotási csomagot, élve az uniós szerződésekben garantált vétójogával - közölte Orbán Viktor miniszterelnök. Brüsszel évek óta azon dolgozik, hogy Európát bevándorlókontinenssé tegye. A brüsszeli bürokraták most arra készülnek, hogy a tagországoknak járó pénzeket a bevándorlás támogatásához kössék - áll a kormány nyilatkozatában. Mindenki biztos lehet abban, hogy a magyar parlament egyetlenegy olyan megállapodást vagy javaslatot sem fog támogatni, amely miatt bevándorlókat kellene engedni Magyarországra - közölte Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. 4 290 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 156 949-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 99 beteg, így az elhunytak száma 3 380-ra emelkedett, 34 846-an már meggyógyultak. A sikeres gyógyítás titka, hogy folyamatosan képzik az egészségügyi dolgozókat - mondta az országos tiszti főorvos. Müller Cecília hangsúlyozta: a települések 88%-án találtak koronavírusost, így bárki lehet fertőző vagy fertőzött. Budapest és Pest megye mellett elsősorban a nyugati megyékben - Győr-Moson-Sopron és Vas megyében - jelentős mértékű a fertőzöttség - közölte az országos tiszti főorvos. Az Országos Vérellátó Szolgálat továbbra is várja a gyógyult koronavírus-betegeket vérplazmaadásra. Alaptalanul terjeszt rémhírt az Index és a HVG, szándékosan hazugságot állítottak szerdai címlapjukon - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. A megjelent sajtóhírekkel ellentétben a jelenleg hatályban lévő korlátozó intézkedéseket, mint például a kijárási tilalmat, a közterületi maszkhasználatot nem hosszabbította meg a kormány, azok csak december 11-ig vannak érvényben. Előzetes bejelentés nélküli ellenőrzést tartott Orbán Viktor miniszterelnök az V. kerületi rendőrkapitányságon, a szemléről videót is megosztott a közösségi oldalán - tájékoztatott Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Drámai állapotok uralkodnak a koronavírus miatt a fővárosi fenntartású Baross Utcai Idősek Otthona Csokonai utcai telephelyén - írja az Origo. A portál szerint az intézmény működése az összeomlás szélére került, miután az ott dolgozó nyolc nővérből hét megfertőződött, ezért ideiglenes dolgozókkal, és a Baross utcai központból odairányított szakemberekkel próbálták megoldani a helyzetet. A kormánypártok szerint a baloldal ahelyett, hogy kiközösítené a „kamuvideós Korózs Lajost, falaz neki”. Ismét Magyarország ellen kampányol a szocialista Ujhelyi István - írja a Magyar Nemzet. A lap szerint az MSZP-s EP-képviselő a magyar és lengyel vétó margóján körbeküldött egy levelet, amelyben szándékosan hibásan idézi Orbán Viktor egy korábbi, jogállamiságról szóló beszédét. Legalább egy év folyamatos tb-jogviszonnyal kell rendelkeznie, és köztartozásmentesnek kell lennie annak, aki igénybe szeretné venni az otthonfelújítási támogatást - közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. Közel 200 ezer ember lehet érintett azokban az ágazatokban, amelyekben lehetőség van a részvételre a bértámogatási programban - mondta Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. Jövőre még kedvezőbbé válik a kisvállalati adó, mértéke 11 százalékra csökken, választási értékhatára a triplájára nő, a Pénzügyminisztérium kiva-kalkulátorral segíti az adózási forma választását - mondta Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár. Hátrányos helyzetű települések vállalkozásai 5 milliárd forintos keretösszegű pályázaton igényelhetnek támogatást fejlesztések megvalósítására - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter. A családi gazdaságok erősítését, a generációváltás támogatását és a termelők együttműködésének ösztönzését célozza a családi gazdaságokról szóló jogszabály, amelyet kedden fogadott el az Országgyűlés - jelentette ki az agrárminiszter. Mintegy ezerhatszáz amerikai cég van Magyarországon, amelyek 100 ezer magyar embernek adnak munkát - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. A magyar kerítés betonbiztosan őrzi Európa és Magyarország békéjét, a szinte hermetikusan lezárt déli határszakaszon egyetlen egy illegális bevándorló sem juthat át - jelentette ki Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Idén eddig mintegy 34 ezer határsértőt fogtak el, vagyis több mint kétszer annyit, mint tavaly - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Lengyelország elutasítja, hogy propagandista furkósbotként használják az Európai Unióban a jogállamiságot - hangsúlyozta parlamenti beszédében Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő. A szlovén kormányfő levélben fordult az EU-vezetőihez, és a következő hétéves uniós keretköltségvetésről, valamint a helyreállítási alapról a júliusi EU-csúcstalálkozón született megállapodás betartására szólított fel. Janez Jansa szerinte az Európai Tanács és az Európai Parlament aláásta a megállapodást azzal, hogy a pénzek kifizetését a jogállamisághoz kötötte. Tomás Petrícek cseh külügyminiszter bízik abban, hogy az európai uniós költségvetési keretet és a helyreállítási alapot érintő vita nem hátráltatja majd az európai pénzek kifizetését az egyes tagállamoknak. Kihirdette Klaus Iohannis román államfő azt a törvényt, amely a „trianoni szerződés napjává" nyilvánítja június 4-ét Romániában - közölte a román elnöki hivatal. Több mint 55,7 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,3 millió, a gyógyultaké pedig 35,9 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Először haladta meg a százat a koronavírus-járvány halálos áldozatainak napi száma Ausztriában - közölte az osztrák egészségügyi minisztérium. Tovább gyorsult a koronavírus-járvány terjedése Ukrajnában, csaknem 12 500 új fertőzöttet és több mint 250 elhunytat jegyeztek fel egy nap alatt. Csehországban kedden 4246 új fertőzöttet szűrtek ki, ez 1163-mal kevesebb mint egy nappal korábban, és a fele az egy héttel ezelőtti esetszámnak. Három napja folyamatosan csökken Németországban az új koronavírus-fertőződések száma az egy héttel korábbihoz képest a Robert Koch közegészségügyi intézet adatai szerint. Csaknem kétszáz embert őrizetbe vett és vízágyúkat is bevetett a rendőrség Berlinben egy tüntetés után, amelyet a koronavírus-járvány lassítását szolgáló korlátozások ellen tartottak. Oroszországban egészében irányítható a járványhelyzet, de egy sor régióban nagyon súlyosak az állapotok, és aggasztó a halálozási arány is - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök. Tovább nőtt az újonnan koronavírussal fertőzöttek száma Izraelben, miközben újabb lépeseket tettek az országos zárlat után a nyitás érdekében - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja. Elkészült a radikális iszlám elleni törvénytervezet Franciaországban, és az iszlamista tanárgyilkosság után kiegészült az internetes gyűlöletkeltést szankcionáló passzussal is. Egyhangúlag jóváhagyta az orosz parlament felsőháza az orosz hadsereg hegyi-karabahi békefenntartó misszióját. A török parlament elfogadta azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében török katonákat telepítenek Azerbajdzsánba, a hegyi-karabahi tűzszünet megfigyelésére felállítandó török-orosz központba - jelentette a Demirören török hírügynökség. Irán kész maradéktalanul végrehajtani a nukleáris programjáról 2015-ben kötött atomalkut, ha a következő amerikai elnök feloldja a Teherán ellen hozott szankciókat - jelentette ki Dzsavád Zaríf külügyminiszter. Izrael légicsapást mért Iránhoz köthető szíriai célpontokra, miután katonái út mentén elhelyezett pokolgépeket találtak a Golán-fennsíkon húzódó közös határ mentén - közölte az izraeli hadsereg. Több mint ezren haltak meg etnikai villongásokban a válság sújtotta Dél-Szudánban az év első felében - közölte az ENSZ. 8-an meghaltak és 20-an megsérültek Pakisztán északnyugati Kurrám törzsi körzetében egy menyegzőn, mert rájuk szakadt a tető. Felföldi Lászlót, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye általános helynökét, a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház plébánosát nevezte ki Ferenc pápa a Pécsi Egyházmegye püspökévé. Hosszas betegség után, 77 éves korában elhunyt Benkő László, az Omega együttes alapítója. Az elmúlt 24 órában 309 emberrel szemben intézkedett a kijárási tilalom megsértése miatt a rendőrség - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. Emberölés és terrorcselekmény előkészületével vádolja a Fővárosi Nyomozó Ügyészség azt a férfit, aki tavaly decemberben és idén januárban több különböző szervnek elküldött beadványában rendőrök megölésével fenyegetőzött - tájékoztatott a fővárosi főügyész A Tatabányai Törvényszék jogerősen egy év fogházra és tíz év vadászattól eltiltásra ítélt egy olasz férfit, aki vadászat közben véletlenül elsült fegyverével halálra sebezte társát. Holtan találtak egy nőt a tűzoltók egy szomolyai háztűz oltásakor - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Halálra gázolt egy gyalogost egy kamion Budapest XIII. kerületében, a Madridi úton. Halálra gázolt egy embert a vonat Zalalövőnél, a 86-os út felüljárója közelében. Férfi kézilabda NB I: MOL-Pick Szeged - SBS-Eger 47:27; Ferencvárosi TC - Csurgói KK 28:26; HE-DO B.Braun Gyöngyös - Ceglédi KKSE 30:24 Férfi vízilabda ob I: PannErgy-Miskolci VLC - BVSC Zugló 8:11; Metalcom Szentes - KSI SE 11:9; Kaposvári VK - Debreceni VSE 14:13; Budapest Honvéd SE - OSC 5:11 Märcz Tamás, a magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya úgy készül, hogy a szezonban először december végén dolgozhat majd kiválasztottjaival, akiknek februárra az Egyesült Államokból van meghívása.