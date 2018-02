Menekül a migránsügyi vizsgálóbizottság létrehozása elől a kormánypárt

A jobbikos Staudt Gábor javasolta a testület felállítását, de az igazságügyi bizottság Fidesz–KDNP-s többsége már a kezdeményezést is elvetette. Staudt Gábor arra szeretett volna választ kapni, hogy az elmúlt időszakban a kormány pontosan hány migránst engedett be az országba, az ellátásuk mennyibe kerül, valamint arra is kíváncsi lett volna, hogy a nemzetbiztonsági átvilágításuk hogyan történt meg.

„A kérdés, az sok, és erre egy vizsgálóbizottság tudna megfelelően választ adni. És azt gondoljuk, hogy a Fidesz–KDNP-nek is az lenne a legjobb, ha szembenézne azzal a felkavart, iszapos vízzel, amit egyébként önök kutyultak össze az elmúlt években, és válaszokat adnának. Akár olyan egyszerű válaszokat is, hogy akkor mi a különbség a Junker- és az Orbán-migránsok között, mert – megmondom őszintén –, erre nehéz lesz válaszolniuk” – fogalmazott a bizottság jobbikos alelnöke az ülésen.

A kormánypárti többségű bizottság azzal söpörte le az asztalról az indítványt, hogy ezek az adatok nyilvánosak.