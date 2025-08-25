Keresés

2025. 08. 25. Hétfő
Menczer Tamás: Zelenszkij és csapata olyanok, mint a Tisza

2025. augusztus 25., hétfő 11:03 | HírTV

,,Az ukrán külügyminiszter nem “magyar módra” válaszolt Szijjártó Péternek. Az ukrán külügyminiszter hazug módra válaszolt. Hogy ez ukrán módnak nevezhető-e, azt az olvasó döntésére bízom" – írta a közösségi oldalán Menczer Tamás.

1. Szibiha szerint nekünk, magyaroknak nincs közünk ahhoz, amit Zelenszkij mond. Ne üssük bele az orrunkat.

De van.

Ha Zelenszkij Magyarország energiabiztonságát fenyegeti - és ezt tette - akkor nagyon is sok közünk van hozzá.

2. Szibiha szerint az energiabiztonságunk a mi kezünkben van.

Nos, a helyzet az, hogy rá kell nézni a térképre. Magyarországnak nincs tengerpartja, “landlocked country” vagyunk, mi onnan tudunk földgázt és kőolajat vásárolni, ahol van vezeték, leánykori nevén cső.

A vezetéknek van eleje és vége, ilyen a vezetékek természete. A vezeték eleje Oroszországban van, orosz földgáz és kőolaj nélkül nincs magyar energiabiztonság.

3. Szibiha azt javasolja, hogy diverzifikáljuk az energiaellátásunkat.

Micsoda ötlet, köszönjük…

Bizonyára elkerülte az ukrán külügyminiszter figyelmét, hogy megtettük. Például ezért tudunk földgázt vásárolni a Török Áramlaton keresztül Szerbia felől annak ellenére, hogy az ukránok az orosz fölgáz szállítását leállították.

4. Tanulság: az ukránok folyamatosan támadják Magyarország energiabiztonságát, ezzel akarnak beleprovokálni bennünket egy olyan háborúba, amihez semmi közünk sincs.

Tanulság: az ukránok olyanok, mint a Tisza: ami rossz Magyarországnak, az jó nekik. Szövetségesek. Zelenszkij és csapata egy ukránpárti Tisza-kormányt akar látni Magyarország élén, tudjuk jól, ezzel van tele az ukrán sajtó.

A két Zelenszkij, a komédiás és a ripacs szövetségét mindenki látja. És azt is, hogy Brüsszel őket támogatja.

Magyarországot velük szemben is meg fogjuk védeni! – zárta gondolatait a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. 

 

Forrás: Menczer Tamás/Facebook

Fotó: Magyar Nemzet

 

 Zsarolással, robbantásokkal és fenyegetéssel nem lehet bekerülni az unióba – írta a miniszterelnök a Harcosok klubja online csoportban. Orbán Viktor szerint az ukránok azért lövik a Barátság vezetéket, mert Magyarország nem támogatja az EU-tagságukat.

