Menczer Tamás: Zelenszkij a Tisza Pártra hivatkozik!

Volt már egy, minek is hívjuk, felmérés, aláírásgyűjtés, valami ilyesmi. Azt a Tisza Párt csinálta. És a Tisza Párt azt mondta, hogy az ő támogatóinak 58 százaléka támogatja Ukrajna uniós tagságát. Szeretném arra is felhívni a figyelmet, hogy az ukrán elnök, Zelenszkij erre hivatkozik. Tehát Zelenszkij tett egy nyilatkozatot, amelyben azt mondta, hogy teljesen mindegy, hogy Orbán Viktor mit mond, hogy a magyar kormány mit mond, hogy a Fidesz mit mond, az teljesen mindegy, hiszen itt van egy ellenzéki párt, a Tisza Párt, az csinált egy felmérést, a magyarok 58 százaléka támogatja Ukrajna uniós tagságát, jó napot kívánok, be van fejezve. Ezt kivetítette a teljes magyarságra egyébként.

Ő erre hivatkozik. Ezért mondjuk mi azt, hogy Weber és Von der Leyen mellett Zelenszkij is bejelentkezett a Tisza Párt irányítására, sőt, nemcsak bejelentkezett, hanem ezt csinálja is. Tehát az ukrán elnök a Tisza Párt felmérésére hivatkozik. Ez még egy ok arra, hogy egy ilyen felmérésben, mint a Voks 2025, egy országos felmérésben, a kormány által indított felmérésben, szavazásban, szavazáson mindenki vegyen részt. Nézzük meg, hogy valójában mi is itt a helyzet.

Forrás: Fidesz Sajtó

Fotó: MTI