Menczer Tamás: Van egy mondás: az anyját is eladná 10 másodperc kameráért + videó

Matteo Salvini: Macron vegyen sisakot, mellényt, markoljon meg egy fegyvert és ő menjen harcolni Ukrajnába + videó

PIKK - Magyar Péter hazugságcunamija: üres ígéretek és nagy lebukás a műsorban + videó

Árad a brutalitás – félelmetes dologra hívta fel a figyelmet Kocsis Máté a tiszás megnyilvánulások kapcsán + videó

GLOBÁL: Leleplezzük a világ titkait – Európa, Amerika és az orosz-ukrán háború valódi összefüggései + videó

Ukrajna vezetői arra várnak, hogy Orbán Viktor ne legyen hivatalban

A kárpátaljai hegyi mentők jelentése szerint leesett az első hó a Kárpátokban. A hó a Hoverla melletti Zaroszljakban esett. Augusztus 24-én reggel a hőmérséklet +2 °C volt – írja a Magyar Nemzet.

Ruszin-Szendi Romulusz, aki mindig a mellét döngeti a katonai erényeire hivatkozva, megijedt és elmenekült a HírTV riportere elől – így reagált közösségi oldalán a Fidesz országgyűlési képviselője arra, hogy a volt vezérkari főnököt testőrök védték balkányi fórumán.

