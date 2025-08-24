Menczer Tamás: Van egy mondás: az anyját is eladná 10 másodperc kameráért + videó
2025. augusztus 24., vasárnap 15:58
| HírTV
A Magyar Péter típusra a tévéseknél van egy kifejezés. Azt szoktuk mondani régen, meg most is, hogy az ilyen típus még az anyját is eladná tíz másodperc kameráért – közölte a kormánypártok kommunikációs igazgatója.
Ruszin-Szendi Romulusz, aki mindig a mellét döngeti a katonai erényeire hivatkozva, megijedt és elmenekült a HírTV riportere elől – így reagált közösségi oldalán a Fidesz országgyűlési képviselője arra, hogy a volt vezérkari főnököt testőrök védték balkányi fórumán.
