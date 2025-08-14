Keresés

Belföld

Menczer Tamás: Válasz az RTL-nek. Agyonvertek egy magyar embert… + videó

2025. augusztus 14., csütörtök 16:37 | HírTV

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója közösségi oldalán megosztott új posztjában Sebestyén József, egy kárpátaljai magyar halála kapcsán nyilatkozott az RTL Klubnak.

  • Menczer Tamás: Válasz az RTL-nek. Agyonvertek egy magyar embert… + videó

Menczer Tamás: "Agyonvertek egy magyar embert. És mi ott állunk a családja mellett. És a szőnyeg alá akarják söpörni az ukránok. És mi ezt nem hagyjuk. Egy. Kettő, a magyar Zelenszkij, Magyar Péter, aki pont olyan ripacs, mint az a komédiás, nem szól egy szót sem az agyonvert Sebestyén József érdekében. Nézze vissza bárki! Magyar Péter nem szólt egy szót sem Sebestyén József érdekében és a család érdekében, sőt még azt is tagadja, hogy agyonverték az ukránok.

Magyar Péter: Kárpátalján meghalt egy magyar honfitársunk sorozás után, egyelőre ismeretlen körülmények között.

Nekünk kutya kötelességünk, hogy bemutassuk az ukránok aljasságát, hogy mit tettek, és hogy nem is akarják kivizsgálni, és hogy azt is bemutassuk, hogy erről az ukránok és Brüsszel bábja, Magyar Péter meg hallgat."

Kapcsolódó tartalmak

