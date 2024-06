Menczer Tamás üzent a Néppártnak és csatlósainak + videó

Menczer Tamás megjegyezte, hogy a 21 Magyarország-ellenes határozatból 19-et megszavazott a momentumos Donáth Anna és Cseh Katalin is. De Gyurcsány Ferenc felesége és a többi baloldali politikus is folyamatosan megszavazta a Magyarországot támadó határozatokat. A politikus kiemelte:

Támadtak bennünket sok mindenért, támadtak bennünket a Szuverenitásvédelmi Hivatal miatt, az LMBTQ-jogok miatt, támadtak azért is, mert szerintük Magyarország nem demokrácia, és támadtak azért is, hogy ne kapjuk meg a nekünk, Magyarországnak járó uniós forrásokat.

