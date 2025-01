Menczer Tamás: Tudtuk, hogy jó úton járunk + videó

Megosztás itt:

,,Tudtuk, hogy jó úton járunk, de a világ minket úgy figyelt, és mutogatott ránk, mit csinálnak ezek, békét akarnak mikor mindenki a háborúról beszél. biztonságot akarnak.

Nem egészen ezt mondták, de értem. Csúnyábban is mondták. Biztonságot akarnak, nem akarnak, a többség bevándorláspárti, mit csinálnak ezek a magyarok. Azt mondják az apa férfi, az anya nő, nem akarják ezt a gender történetet. Valójában most az amerikaiak, hogy is mondjam csak kellő szerénységgel, de mégiscsak látva a folyamatokat, és a döntéseket valójában az amerikaiak azt mondták, hogy mi egy olyan úton akarunk járni, amilyenen a magyarok járnak, egy olyan elnököt választottak, aki velünk ezekben a kérdésekben egyetért."