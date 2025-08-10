Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 10. Vasárnap Lőrinc napja
Jelenleg a TV-ben:

Szélesvásznú történelem - A beszélő köntös

Következik:

Híradó 12:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Menczer Tamás: Tárgyalok a miniszterelnökkel

2025. augusztus 10., vasárnap 10:51 | HírTV
fejlesztések Menczer Tamás Orbán Viktor budakörnyéki terület 2026-os választás

A teljes választókörzetembe több mint 60 milliárd forint érkezett, mióta képviselőjelöltként megkezdtem a munkámat, és a választók megtiszteltek a bizalmukkal – kezdte legújabb facebookos posztját a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.

  • Menczer Tamás: Tárgyalok a miniszterelnökkel

Menczer Tamás így folytatta posztját: "A hátralévő 8 hónapra van nekem egy fejlesztési listám. Ez tizenvalahány települést tartalmaz és huszonvalahány fejlesztést. Nagyjából 2 milliárd forint értékben még. Halkan mondom önöknek, hogy dolgozom azon, hogy minden fejlesztés, ha jól emlékszem, 13 vagy 14, de lehet, hogy több települést érintően, ez a 24-25 fejlesztés mindegyik, köztük ez a solymári sportpálya, a ciklus hátralévő részében megvalósuljon. A zászló is velem van, láthatják, tárgyalok a miniszterelnökkel. Nem könnyű tárgyalópartner, de szereti és nagyra becsüli a budakörnyéki embereket. Egyelőre a tárgyalásokról annyit tudok elárulni, hogy az esélyeim talán ott sem rosszak. Bízom abban tehát, hogy a hátralévő időszakban még nagyjából 2 milliárd forint értékben számos települést érintően számos régóta várt fejlesztést meg tudunk valósítani. Akkor fogom biztosra mondani, amikor odajutunk, de a munkát ezzel kapcsolatban végzem."

Forrás: Fidesz Sajtó

Fotó: képernyőfotó

 

További híreink

Mutatjuk a legjobb helyeket a Perseidákhoz, ha csodát akar látni

Az európai hatalmak és Ukrajna az amerikai-orosz tűzszüneti tervre egy ellenjavaslattal válaszoltak

"Csak 13 napig volt itt" - összetört a tévés, meghalt újszülött kisfia

Bizarr kezezése után üzent a Fradi büntetőt összehozó védője, Keane is reagált

Na ne! Tényleg így ment a Szigetre Balogh Eleni?!

Angela Merkel könyörtelen kritikát kapott

Ruszin-Szendi Romulusz a zsírleszívást választotta a sportolás helyett, míg Bőröndi Gábor átúszta a Balatont + videó

Anatoly, a takarító: a vézna TikTok-sztár rendre megtréfálja az izomkolosszusokat – videó

Kiszivárgott: Donald Trump és Vlagyimir Putyin történelmi megállapodásra készül Ukrajna ügyében

További híreink

Kiszivárgott: Donald Trump és Vlagyimir Putyin történelmi megállapodásra készül Ukrajna ügyében

Felfoghatatlan tragédia: férjével együtt hunyt el autóbalesetben a 30 éves Szigeti Barbara Júlia mentős

Vezércikk - Magyar Péterék perrel fenyegetik az erdélyi Nagyadorján polgármesterét + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Az európai hatalmak és Ukrajna az amerikai-orosz tűzszüneti tervre egy ellenjavaslattal válaszoltak
2
Felfoghatatlan tragédia: férjével együtt hunyt el autóbalesetben a 30 éves Szigeti Barbara Júlia mentős
3
Takács Péter: Az EESZT újra zavartalanul működik, az e-receptek kiváltásának nincs akadálya
4
Európában tovább nőttek az aggályok az iszlám női ruhaviselet miatt
5
Magyar Péter elnémíttatta a Fidesz képviselőjét Kecskeméten + videó
6
Megint hatalmas balhé borzolja a kedélyeket Szolnokon
7
Ruszin-Szendi Romulusz a zsírleszívást választotta a sportolás helyett, míg Bőröndi Gábor átúszta a Balatont + videó
8
Orosz repülőgépek miatt került sor a magyar Gripenek első éles riasztására
9
Dopeman: Magyar Péter követői „izomtiborrá” szívták magukat + videó
10
A Palesztin Hatóság figyelmeztetése

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!