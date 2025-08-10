Menczer Tamás: Tárgyalok a miniszterelnökkel

Megosztás itt:

Menczer Tamás így folytatta posztját: "A hátralévő 8 hónapra van nekem egy fejlesztési listám. Ez tizenvalahány települést tartalmaz és huszonvalahány fejlesztést. Nagyjából 2 milliárd forint értékben még. Halkan mondom önöknek, hogy dolgozom azon, hogy minden fejlesztés, ha jól emlékszem, 13 vagy 14, de lehet, hogy több települést érintően, ez a 24-25 fejlesztés mindegyik, köztük ez a solymári sportpálya, a ciklus hátralévő részében megvalósuljon. A zászló is velem van, láthatják, tárgyalok a miniszterelnökkel. Nem könnyű tárgyalópartner, de szereti és nagyra becsüli a budakörnyéki embereket. Egyelőre a tárgyalásokról annyit tudok elárulni, hogy az esélyeim talán ott sem rosszak. Bízom abban tehát, hogy a hátralévő időszakban még nagyjából 2 milliárd forint értékben számos települést érintően számos régóta várt fejlesztést meg tudunk valósítani. Akkor fogom biztosra mondani, amikor odajutunk, de a munkát ezzel kapcsolatban végzem."

Forrás: Fidesz Sajtó

Fotó: képernyőfotó