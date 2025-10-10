Menczer Tamás szerint a Tisza Párt Ukrajnával van szövetségben + videó

Megosztás itt:

Menczer Tamás: "A Tisza Párt Ukrajnával van szövetségben, Zelenszkijjel. Ezt is látjuk, már az applikációt is ők gyártják. Zelenszkij várja a kormányváltást, erre vágyik. Tudjuk, hogy miért. A Tisza és a szavazói támogatják Ukrajna uniós tagságát, cserébe az ukránok segítik a Tisza Pártot, már applikációval is. Három, Tarr Zoltán, nincs olyan nap, hogy ne bukna le. Tarr Zoltán lebukott a Tisza-adóval, lebukott a kórházak és iskolák bezárásával."