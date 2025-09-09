Menczer Tamás szerint a Tisza eltitkolt programjának része, hogy szinte mindenkit megadóztatnak, de kegyetlen módon + videó

Megosztás itt:

Menczer Tamás: "Ugye ott van Tarr "választás után mindent lehet" Zoltán, meg nem szabad elmondani mindent, mert akkor megbukunk. Ott van ez a Dálnoki ember, aki a saját szájával mondta el, hogy "egyetértek Magyar Péterrel, nem szabad itt a részletekkel foglalkozni, mert akkor szétszednek és szétkapnak minket", meg ott van az a dokumentum, amiből kiderül, hogy bruttó 400 ezer fölött mindenkit megadóztatnak, de kegyetlen módon. És hát emiatt vergődnek. Nem mondhatják, hogy bár mondják persze, hogy ezt a Fidesz találta ki, de mindenki látja, hogy nem így van."