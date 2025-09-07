Menczer Tamás: sok mindent lehet a Tisza-adóról mondani, csak azt nem, hogy a Fidesz találta ki

Megosztás itt:

Menczer Tamás úgy fogalmazott: sok mindent lehet a Tisza-adóról mondani, csak azt nem, hogy a Fidesz találta ki. Ugyanis ott van Tarr Zoltán, ott van "ez a Dálnoki nevű ember", és elmondták, hogy ha mindent elmondanak, akkor megbuknak - fűzte hozzá.

Kifejtette: Tarr Zoltán arról beszélt, hogy a választás után majd mindent lehet, majd jött "a Dálnoki nevű ember", aki egyetértett Magyar Péterrel, hogy nem szabad elmondani a részleteket, mert akkor szétszedik őket; ehhez még ott van a Tisza Párt gazdasági kabinetjétől az a dokumentum, amelyet senki nem cáfolt, és világosan mondja, hogy bruttó 400 ezer forintos havi kereset fölött mindenki sokkal többet fog adózni, ha jön a Tisza-adó. Menczer Tamás jelezte: ez éves szinten százezreket, vagy adott esetben milliós nagyságrendet jelentene, amit kivennének minden magyar zsebéből.

Ezzel szemben a kormány behozta az Otthon Start programot, megduplázzák a családi adókedvezményt, az édesanyák adómentességet kapnak, adómentes a csed és a gyed, az idősek élelmiszer-utalványt kapnak, a fiatalok pedig adómentességet, illetve egymillióval több munkahely van - sorolta a kormánypárti politikus.

Menczer Tamás arra is kitért, hogy az általa ismert hiteles kutatások tízszázalékos Fidesz-előnyt mérnek, "és még csak most jövünk bele". A balliberális kutatók - "el is mondta Pulai úr" - nem felmérést végeznek, hanem politikai munkát, a színészekhez és az énekesekhez hasonlóan. Ők egy érzetet akarnak előállítani, és azt, hogy mindenki támogassa a Tiszát - mondta.

Szólt arról is, hogy minden normális közösségben és "a normálisra kicsit is hasonlító világban" elfogadhatatlan az, hogy valaki kiáll, és azt mondja, hogy "főbe lövöm, felakasztom, és különböző módokon kívánom emberek halálát, és akarom őket holtan látni, adott esetben a meggyilkolásukban szerepet vállalni".

Lehet politikai csatározásokat vívni, ez a demokrácia velejárója, de arról beszélni, hogy valakit meg kell gyilkolni, ezt imitálni, ezt előadni, ezt kívánni minden határon túl megy - jelentette ki Menczer Tamás.

Forrás: MTI

Fotó: MTI