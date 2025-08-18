Menczer Tamás: Orosz olaj nélkül nincs magyar energiabiztonság + videó

Megosztás itt:

Menczer Tamás emlékeztetett arra, hogy Ukrajna egy héten belül másodszor támadta meg a Magyarországot ellátó kőolajvezetéket, miközben az oroszok szállítanak.

Ezzel kapcsolatban felidézte, hogy Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter közölte: az oroszok a hibásak, és az ukrán politikus gyakorlatilag azt követelte, hogy Magyarország szakítsa meg az energetikai együttműködést Oroszországgal.

"A valóság ezzel szemben az, hogy nem az oroszok veszélyeztetik a magyar energiabiztonságot, az oroszok szállítanak, az ukránok lövik a vezetéket. A mi szempontunkból "pusztán" ennyi a különbség, ez ilyen egyszerű" - emelte ki.

"Tudjuk, hogy bele akarnak nyomni, provokálni bennünket a háborúba, de nekünk ehhez a háborúhoz semmi közünk nincs. Mellesleg megjegyzem, hogy a Magyarországról érkező villamosenergia nélkül Ukrajna összeomlana" - fogalmazott Menczer Tamás a videónyilatkozatban.