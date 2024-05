Menczer Tamás: Orbán Viktort mindenáron el akarják hallgattatni!

Megosztás itt:

Új megbízatása miben más az előző pozíciójához képest, és hogyan érzi magát benne?

Nagyon megtisztelőnek tartom, hogy közel tíz évet dolgozhattam a Külügyminisztériumban Szijjártó Péter miniszter úr közvetlen közelében, ebből hat évet államtitkárként. A mostani feladatomra Orbán Viktor miniszterelnök úr kért fel, ezt rendkívül megtisztelőnek gondolom. Az, hogy Európa, sőt szerintem a világ legsikeresebb pártjának – mégiscsak négy választást nyertünk meg egymás után kétharmaddal – lehetek a kommunikációs igazgatója, szintén óriási megtiszteltetés. Kampányban neveztek ki, olyan időkben, amikor mindenhonnan támadnak bennünket, személy szerint engem is, de ez nem zavar, én ezt szeretem.

És ha már a kihívásokat említette: óriási felháborodást keltett, ami Brüsszelben a NatCon konferencia körül történt. Egyrészt miért fontos, hogy megtudják az emberek, ami ott történt, másrészt Ön hogyan értékeli az eseményeket?

Orbán Viktort mindenáron el akarják hallgattatni! Azoknak, akik a békéről beszélnek, és békepártiak, már azt sem akarják megengedni, hogy megszólaljanak.

Még a megszólalási lehetőséget is el akarják venni, természetesen a demokrácia és a liberalizmus legnagyobb dicsőségére. Egészen nyilvánvaló, hogy ezt a konferenciát azért akarták betiltani, mert Orbán Viktor és más megszólalók is békepártiak és szuverenisták. Ne felejtsük el, hogy két helyszín is a baloldali és háborúpárti politikusok nyomásgyakorlása és a szélsőséges, anarchista, erőszakos Antifa mozgalom fenyegetése miatt mondta le a rendezést. A harmadik helyszínre pedig, amikor már zajlott a konferencia, kivonultak a rendőrök, akik a konferenciát nem megvédeni, hanem bezárni akarták…

Ez az eset jól mutatja, mekkora a nyomás a háborúpártiak részéről felénk és rajtunk. És az is nyilvánvaló, hogy

Magyarország békéjének és biztonságának megőrzése nem egy lezárt folyamat, és ezt nagyon fontos látnia, és tudnia mindenkinek. Magyarország békéjét kizárólag a magyar emberek támogatásával tudjuk megvédeni. Ezért mondjuk, hogy a június 9-i választás tétje: háború vagy béke.

A szuverenistákat Ön is említette, és Orbán Viktor miniszterelnök az idei CPAC Hungaryn arról beszélt ezzel kapcsolatban, hogy „itt a vissza nem térő alkalom, hogy a lehanyatló világszellem helyébe egy szuverenista világrendet állítsunk!”; illetve "jöjjön el a szuverenisták kora!" Miért fontos a szuverenitás ma, miért került ennyire fókuszba?

Ez nagyon fontos. A kérdés az, hogy jogunk van-e dönteni a saját életünkről, a saját országunkról. Jogunk van-e nekünk a békét választani? Jogunk van-e ahhoz, hogy nemet mondjunk a bevándorlásra, vagy ahhoz, hogy megvédjük a gyerekeinket, és nemet mondjunk az őrült LMBTQ-propagandára? Mi, szuverenisták azt mondjuk, hogy jogunk van, sőt, csak mi magyarok dönthetünk a saját sorsunkról és a hazánkról.

Ezzel szemben a háborúpárti föderalisták – élen Gyurcsány Ferenccel és feleségével – az Európai Egyesült Államokat akarják megvalósítani, vagyis elvennének további jogköröket az országoktól, így Magyarországtól is. Tehát

ha a föderalisták győznek, akkor nem dönthetünk a saját sorsunkról, Brüsszel dönt helyettünk, belevisznek minket a háborúba, behozzák a bevándorlókat, és beviszik az LMBTQ-propagandát az óvodákba, iskolákba. Ezért mondjuk, hogy békepárti és szuverenitáspárti politikusokat kell Brüsszelbe küldeni.

A teljes interjút ITT érheti el.

Origo