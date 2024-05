Menczer Tamás: Orbán Viktor egy válságálló miniszterelnök

Menczer Tamás a felvételen - hallgatósága előtt - felidézte, hogy Orbán Viktor az elmúlt években a Covid-világjárvány, a bevándorlás, a gazdasági válság, háború miatt bekövetkező gazdasági válság, szankciók és az energiaválság idején is "mindig meg tudta védeni a magyar érdekeket és most is meg tudja védeni Magyarország békéjét és biztonságát".

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.