Menczer Tamás odaszólt a ,,független

A Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozóján a baloldali média képviselői ismét próbálták a megszokott forgatókönyvet: provokatív kérdésekkel akarták sarokba szorítani a jobboldali politikust. Menczer kimondta, amit sokan gondolnak.

Menczer visszavágott

Menczer Tamás azonban nem hagyta magát.

Nyíltan kimondta: a baloldali újságírók nem függetlenek és nem objektívek, hanem a baloldal politikai érdekeit szolgálják.

A valóságot nem lehet elhallgatni

A politikus hangsúlyozta: a magyar emberek tisztán látják, hogy a baloldali sajtó évek óta politikai eszközként működik. A valóságot nem lehet eltakarni a propagandával.

Videón is megmutatta

Menczer Tamás a közösségi oldalán is megosztotta a jelenetet, hogy mindenki lássa, hogyan működik a baloldali média.

Forrás: Origo

Fotó: KKM

Videó: Menczer Tamás/Facebook