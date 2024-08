Menczer Tamás: Mindig ki fogom mondani az igazságot a baloldalról + videó

És hozzám kétfajta információ jutott el a Tisza Pártból: Az egyik az az, hogy Magyar Péter amikor az én nevemet hallja, idegesen rágcsálja az asztal szélét, mint a zavarodott, óvodás kisgyerek. Ez helyes, ezt helyesnek gondolom maradjon is így, így is fog maradni, majd teszek róla. De a másik, hogy a tiszások azzal vigasztalják magukat, hogy amit én leírtam és elmondtam, ilyet nem szabad leírni és elmondani. Erre viszont az én válaszom az, hogy micsoda? Megcsinálni szabad, amit mindenki lát, elmondani nem szabad? Ez furcsa demokratikus felfogás

