Menczer Tamás: Mindenki látja, hogy adót akarnak emelni + videó

Menczer Tamás: "És akkor jön Magyar Péter, és azt mondja, amikor kikerül tőlük a dokumentum, bevallották, a Tarr elmondta, mindenki látja, hogy adót akarnak emelni, akkor ő azt mondja: a Tisza az adócsökkentés kormánya lesz. Eszembe jut a vicc, elnézést kérek, amikor egy légyotton megbukik a házaspár egyik tagja, amikor a másik belép. Azt mondja: mi ez? Na most nekem hiszel, vagy a szemednek? Gyakorlatilag a Tiszával is ez a helyzet, hogy Magyar Péter is kiáll, és azt mondja, hogy nekem hiszel, vagy a szemednek, és a fülednek? Gátlástalan! Ugye látják? Gátlástalan."