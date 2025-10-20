Keresés

2025. 10. 20. Hétfő
Belföld

Menczer Tamás: Minden idők legfontosabb Békemenete következik + videó

2025. október 20., hétfő 10:51 | HírTV
békemenet Menczer Tamás

Menczer Tamás hozzátette: így most minden békeszerető magyar emberre szükség van.

  • Menczer Tamás: Minden idők legfontosabb Békemenete következik + videó

Menczer Tamás: "A Békemenetnek rendkívül nagy jelentősége lesz, sőt, azt is mondanám, hogy talán soha nem volt akkora jelentősége a Békemenetnek, ugyanis azt is látni kell, amire korábban utaltam, hogy két tábor van. A politikusoknál is két tábor van, az úgynevezett szakértőknél is két tábor van, és a szavazóknál is két tábor van. És Brüsszelben a háborúpártiak vannak többségben. Brüsszelnek van magyarországi pártja, úgy hívják, hogy Tisza Párt. Annak vannak vezetői, vannak szakértői és vannak szavazói is. A bábfigurák és a Tisza Párt a brüsszeli akaratot akarja végrehajtani, és ha módja lenne, végre is hajtaná. Támogatnák a háborút, Ukrajnát behoznák az Európai Unióba. Ne felejtsük el, 58 százalék, megmutatták. Csináltak egy felmérést, szerintük a magyar emberek 58 százaléka támogatja Ukrajna uniós tagságát. Tehát a Tisza Párt támogatná a háborút, behoznák az ukránokat az Európai Unióba, és minden Magyarországot sújtó gazdasági döntést is támogatnának, amelyet Brüsszel követel. A békemenet sorsdöntő, és a magyar jövő szempontjából a mi jövőnk és a gyerekeink jövője szempontjából is sorsdöntő, ezért arra kérek mindenkit, hogy jöjjön el. Ugyanis a küzdelemnek nincs vége a háborúpártiak és a békepártiak között. A szuverenisták és a globalisták. A migrációpártiak és a migrációellenesek. És tudnám a sort folytatni. Ott kell lenni, és meg kell mutatni, hogy kiállunk a béke mellett, kiállunk a magyar érdek mellett."

Fotó: képernyőfotó

 

