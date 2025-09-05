Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 05. Péntek Viktor, Lorinc napja
Jelenleg a TV-ben:

Láncreakció

Következik:

Vezércikk 14:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Menczer Tamás: Minden hazugság volt, amit a Tisza mondott + videó

2025. szeptember 05., péntek 12:26 | HírTV
Menczer Tamás

Minden hazugság volt, amit a Tisza mondott - jelentette ki a kormánypártok kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás kiemelte: Magyar Péterék brutális adóemelésre készülnek, ugyanis azt mondták: az áfához hozzányúlni nagy felelőtlenség lenne, és ha mindent elmondanának, akkor biztosan megbuknak.

  • Menczer Tamás: Minden hazugság volt, amit a Tisza mondott + videó

További híreink

Változtak a beutalók szabályai, ez mindenkit érint!

Amszterdam retteg: robbantások, bandák, erőszak nők ellen

Most jött: szakadékba zuhant egy utasszállító busz, legkevesebb 15-en elhunytak

Magyar Péterről szóló sokkoló vallomás borzolja a kedélyeket, Nagy Attila Tibor ledobta a bombát

Rendeltünk három lángost, de arra, ami a dobozban volt, mi sem számítottunk

Kész a Fidesz győzelmi stratégiája

Elképesztő botrány: Hadházy Ákos pedofil politikust támogatott - hat év börtön a volt LMP-s K. Gábornak

Könnyes lett a búcsú: Messi duplázott utolsó hazai meccsén

Miske sötét titka: Exkluzív infók Hanna megöléséről - amit a rendőrség is elhallgat + videó

További híreink

Miske sötét titka: Exkluzív infók Hanna megöléséről - amit a rendőrség is elhallgat + videó

Magyar Péter nagyot koppant

Óriási elismerésben részesült Szoboszlai Dominik

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Amszterdam retteg: robbantások, bandák, erőszak nők ellen
2
Magyar Péter nagyot koppant
3
Napindító: Bemutatták az ukrán csodafegyvert + videó
4
Döbbenet: ritka tárgy került elő egy csecsemő hasából
5
Vezércikk – Magyar Péterék áfacsökkentése is kamunak tűnik, annak pont az ellenkezőjére készülnek + videó
6
Nagyot alakított Udvardy Panna Guadalajarában
7
Budai Gyula: Agresszív és erőszakos cselekmények is történhetnek Kötcsén + videó
8
Megcsúszott a kuplung fejben: Szabó Tímea gyűlöletcunamival vádolja a Fideszt, de vajon ki a kém?
9
Háttérkép – Katonai parádé és atomnagyhatalmak találkozója Pekingben + videó
10
Kreml: Zelenszkijt beszélni és nem kapitulálni hívta meg Putyin Moszkvába

Legfrissebb híreink

Putyin a biztonsági garanciákról beszélt

Putyin a biztonsági garanciákról beszélt

 Mind Oroszország, mind Ukrajna számára biztonsági garanciákat kell kidolgozni, Moszkva ezeket tiszteletben fogja tartani - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken Vlagyivosztokban, a Keleti Gazdasági Fórum plenáris ülésén.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!