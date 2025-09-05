Menczer Tamás: Minden hazugság volt, amit a Tisza mondott + videó

Kreml: Zelenszkijt beszélni és nem kapitulálni hívta meg Putyin Moszkvába

Mind Oroszország, mind Ukrajna számára biztonsági garanciákat kell kidolgozni, Moszkva ezeket tiszteletben fogja tartani - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken Vlagyivosztokban, a Keleti Gazdasági Fórum plenáris ülésén.

