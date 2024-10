Menczer Tamás: Mindannyiunkról szól a nemzeti konzultáció + videó

A blokkosodás, amit ők akarnak, nekünk nagyon rossz – fogalmazott Menczer Tamás a Facebook-oldalára felötlött videóban az Európai Unió gazdaságpolitikájára utalva. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója elmondta, hogy hazánk magyar választ ad a gazdasági semlegességgel.

A gazdasági semlegesség, és amiről majd most a nemzeti konzultációt indítjuk, mindannyiunkról szól

– tette hozzá.

"Mint jelezte, a gazdasági semlegesség a családok támogatásáról, a vállalkozók támogatásáról, a lakhatás biztosításáról, megfizethető lakhatásról, a munkáshitelről, a 13. havi nyugdíj megvédéséről, az eddigi eredményeinkről és a jövőbeni céljainkról szól.

A gazdasági semlegességet úgy lehet megfogalmazni, hogy mi a világon minden irányban szeretnénk együttműködni. Keletre is, nyugatra is, délre is"