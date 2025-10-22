Menczer Tamás: Miért támadja Weber, Ursula és Zelenszkij a békét? Ezért! + videó

Megosztás itt:

Menczer Tamás posztja:

"Miért csinálják ezt? Brüsszel, Kallas, Weber, von der Leyen, meg egyébként Zelenszkij is. Miért torpedózzák a békét minden erővel és minden eszközzel? Azért, mert hogyha eljönne a tűzszünet és eljönne a béke, ha Trump sikerrel járna, és reméljük így lesz, akkor ezeknek az embereknek el kellene számolniuk. Tudja? El kellene számolni az elmúlt 3 és fél évvel Webernek, von der Leyennek, Kaja Kallasnak, Zelenszkijnek, meg a többieknek. Az összes rossz döntéssel, hogy semmilyen célt, amit megfogalmaztak, és ami miatt három és fél éve háborúba hajszolják Európát, minden pénzt és minden fegyvert odaküldenek. Semmilyen célt nem értek el. Semmilyen célt nem értek el, viszont az európai gazdaságot tönkretették. Az európai emberekkel fizettették ki és fizettetik ki a háború árát. Tehát nekik ezzel el kellene számolni, a politikai konzekvenciákat vállalni kellene és el kellene húzni. És ezt nem akarják. A saját feneküket védik, a saját politikai karrierjüket, és ezért még inkább tönkretennék és belöknék a szakadékba Európát. Na, itt egy remény a Trump-Putyin találkozó Budapesten és a békepártiak összefogása, hogy ezt meg tudjuk akadályozni, mert mégiscsak először Orbán Viktor volt egyedül. De aztán fölzárkóztak azért a szlovákok, most megérkeztek a csehek, egyre erősebbek Franciaországban, Ausztriában, Németországban, patrióta, békepárti szövetségeseik, meg persze Amerikában lett egy békepárti elnök, nem elhanyagoltó szempont. Tehát reméljük, hogy a brüsszeli háborús terveket meg tudjuk akadályozni, és aztán majd jövőre megnyerjük a választást, és utána majd tovább erősödnek a patrióták mindenhol, és aztán Brüsszelt is el fogjuk foglalni, és oda majd visszaköltözik a józan ész és az európai érdekek képviselete, és ott is azt fogják mondani, hogy Európa az első. És akkor ezt a háborúpárti, bevándorláspárti, Ukrajnát az Unióba, meg genderpárti, meg az összes gazdasági rossz döntést meghozó garnitúrát el fogjuk zavarni."