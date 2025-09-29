Menczer Tamás: Mi megmutatjuk az erőnket, de nekünk nem kell hozzá pisztoly + videó

Megosztás itt:

Van két út, van egy szuverenista magyar út Orbán Viktor vezetésével, ott van józan ész, van Otthon Start, van családi adókedvezmény duplázás, adómentesség az édesanyáknak, lassan október, háromgyerekesek jönnek. Jelzem. Januárban a kétgyerekesek felmenő rendszerben, van az időseknek 13. havi nyugdíj és élelmiszerutalvány, fiataloknak adómentesség és egymillió új munkahely, satöbbi. Ja, és béke és biztonság. Ez a szuverenista magyar út. És lehet választani egy másik utat, amelyik a Tisza-adóval, SZJA-emelés, társasági adó emelés, 1000 forintos benzin, három és félszeres rezsi, Ukrajna kiszolgálása, Brüsszel kiszolgálása, migránsok beengedése. Ebből a kettőből lehet választani, ez a politikai rész, és hogyha pedig az emberi részt nézzük, akkor agresszió, lökdösődés, akasztás, főbelövés, fegyverrel közlekedés, ez van ott. Nálunk meg az van, ahogy mondtuk a Harcosok Klubjában meg a Digitális Polgári Köröknél, hogy mi megmutatjuk az erőnket. Megmutatjuk ma este is, de nekünk nem kell hozzá pisztoly.

Forrás: Fidesz Sajtó

Fotó: MTI