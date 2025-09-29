Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 29. Hétfő Mihály napja
Jelenleg a TV-ben:

Bayer show

Következik:

Híradó 12:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Menczer Tamás: Mi megmutatjuk az erőnket, de nekünk nem kell hozzá pisztoly + videó

2025. szeptember 29., hétfő 11:01 | HírTV
pisztoly Fidesz-KDNP Menczer Tamás Orbán Viktor Tisza Párt szuverenista magyar út

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója legújabb facebookos posztjában az Orbán Viktor által vezetett szuverenista magyar út és a Tisza Párt nevével fémjelzett, ezzel ellentétes irányzat közti különbségről beszélt.

  • Menczer Tamás: Mi megmutatjuk az erőnket, de nekünk nem kell hozzá pisztoly + videó

Van két út, van egy szuverenista magyar út Orbán Viktor vezetésével, ott van józan ész, van Otthon Start, van családi adókedvezmény duplázás, adómentesség az édesanyáknak, lassan október, háromgyerekesek jönnek. Jelzem. Januárban a kétgyerekesek felmenő rendszerben, van az időseknek 13. havi nyugdíj és élelmiszerutalvány, fiataloknak adómentesség és egymillió új munkahely, satöbbi. Ja, és béke és biztonság. Ez a szuverenista magyar út. És lehet választani egy másik utat, amelyik a Tisza-adóval, SZJA-emelés, társasági adó emelés, 1000 forintos benzin, három és félszeres rezsi, Ukrajna kiszolgálása, Brüsszel kiszolgálása, migránsok beengedése. Ebből a kettőből lehet választani, ez a politikai rész, és hogyha pedig az emberi részt nézzük, akkor agresszió, lökdösődés, akasztás, főbelövés, fegyverrel közlekedés, ez van ott. Nálunk meg az van, ahogy mondtuk a Harcosok Klubjában meg a Digitális Polgári Köröknél, hogy mi megmutatjuk az erőnket. Megmutatjuk ma este is, de nekünk nem kell hozzá pisztoly.

Forrás: Fidesz Sajtó 

Fotó: MTI

További híreink

Izzasztó kvíz: Ön mennyire ismeri a magyar sztárokat?

Megszólalt a rendőrség Kaszás Nikolett halálával kapcsolatban

Megszólaltak a TV2 sztárjai drámai távozásukat követően

Kivágnák a Liverpool csapatából a bűnbakot, aki Kerkez játékát is lehúzza + videó

Kitálalt a profi takarító: 4 mocskos bűn, amit nagy eséllyel te is elkövetsz a konyhádban

Az egyik magyarországi párt aktivistájaként is tevékenykedett Kaszás Nikolett

Kollár Kinga szakított a valósággal is: A Tisza Párt szerint lehetetlen félretenni – a banki adatok és az Eurostat viszont brutális megtakarításról beszélnek

Max Verstappen hihetetlen feltámadása újabb világbajnoki címet érhet – mutatjuk, hogyan

„Senki sem maradhat ki!”: 85 milliárd forintból viszik a gigabites internetet minden magyar háztartásba

További híreink

„Senki sem maradhat ki!”: 85 milliárd forintból viszik a gigabites internetet minden magyar háztartásba

Megtörte a csendet! - Trump leleplezte a titkos Orbán-telefonhívás tartalmát: ennyit az orosz olajról

Itt az újabb vérlázító ügy – újabb botrány tört ki Ursula von der Leyen körül

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Megszólalt a rendőrség Kaszás Nikolett halálával kapcsolatban
2
Megtalálták a Pilisben eltűnt fiatal nő holttestét
3
Nem áll le az alaptalan vádaskodással Somogyi András + videó
4
Orbán Viktor: Egy vérvádat nem lehet elengedni, abba bele kell állni + videó
5
Gulyás Gergely: Mindig azt mondjuk, innen már nincs lejjebb, aztán kiderül, hogy mégis van + videó
6
Fiatal bérgyilkosokat küld Spanyolországba egy nemzetközi szinten ismert maffia + videó
7
Csörte: A balos sajtó és influenszer-sereg tudatosan építette fel a Szőlő utcai fakenews-kampányt + videó
8
Zelenszkij orosz területeken is képes csapást mérni katonai célpontokra
9
Sajtóklub: Sem kiskorúak, sem miniszterek nem érintettek – nyilvános a Szőlő utcai ügy teljes jelentése + videó
10
Itt a részletes jelentés Kaszás Nikolett kereséséről és megtalálásáról

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!