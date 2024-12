Menczer Tamás: Megszólalt a Kicsi, és beszélt magáról

Megosztás itt:

Megkapta a nemzet a karácsonyi ajándékát! Megszólalt a Kicsi, és beszélt magáról. De jó! Kellett, mint egy falat kenyér – írja legújabb Facebook-bejegyzésében Menczer Tamás. A Fidesz kommunikációs igazgatója cinikusan megjegyzi, hogy „megszólalt a megmentőnk, ez a vátesz, ez a páratlan politikai gondolkodó”.

És azt mondja a Kicsi, hogy ő látta a Fidesz problémáit. Na ja, közvetlen azután, hogy az összes jól fizető állását elvesztette…Milyen érdekes, nem?

– teszi fel a kérdést. Menczer Tamás emlékeztet: Magyar azt is mondja, hogy neki van víziója. – Na igen, a vízió azzal kezdődött, hogy lehallgatta a feleségét, megtámadta és tönkretette a családját. Micsoda vízió! Óriási! Azt is mondja, hogy ő megszünteti a korrupciót. Senkinek nem kell aggódnia, a lóvét kiosztja az öccsének meg a haveroknak, vagyis elrakja saját magának. Milyen szép átláthatóság és önzetlenség! – állapította meg. A politikus szerint Magyar Péter azt is mondja, megtanulta, hogy nem szabad csúnyákat mondani az emberekre.

