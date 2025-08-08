Menczer Tamás: Manfred Weber Magyar Péterrel ünnepli, hogy tönkreteszi Európát

Megosztás itt:

Na igen.

Háború, ukránbarátság, szankciók, energiaválság, infláció, bevándorlás, gender.

Ez Weber.

Így alakítja Európa jövőjét.

És most ezt ünnepli.

A bábfigurájával, Magyar Péterrel.

A számlát mi fizetjük.

Köszönjük, Manfred…

Peti, ezt nehéz lesz kimagyarázni.

Előbb áprilisban elzavarjuk Weber bábját.

Aztán a patrióta szövetségesekkel elfoglaljuk Brüsszelt.

És építünk egy olyan Európát, ahol az európai, így a magyar emberek az elsők.

Nem az ukránok és nem a bevándorlók! - fejezte be politikus.

Forrás: Menczer Tamás/ Facebook

Fotó: Teknős Miklós