Menczer Tamás: Manfred Weber Magyar Péterrel ünnepli, hogy tönkreteszi Európát

Na igen.
Háború, ukránbarátság, szankciók, energiaválság, infláció, bevándorlás, gender.
Ez Weber.
Így alakítja Európa jövőjét.
És most ezt ünnepli.
A bábfigurájával, Magyar Péterrel.
A számlát mi fizetjük.
Köszönjük, Manfred…
Peti, ezt nehéz lesz kimagyarázni.
Előbb áprilisban elzavarjuk Weber bábját.
Aztán a patrióta szövetségesekkel elfoglaljuk Brüsszelt.
És építünk egy olyan Európát, ahol az európai, így a magyar emberek az elsők.
Nem az ukránok és nem a bevándorlók! - fejezte be politikus.
Forrás: Menczer Tamás/ Facebook
Fotó: Teknős Miklós