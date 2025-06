Megosztás itt:

Menczer Tamás: "Rezsicsökkentés eltörlése. multiadó eltörlése bank adó eltörlése, lakhatási támogatás, családtámogatás eltörlése, kamatstop eltörlése, és lehetne ezeket sorolni. Ezeket mind végre fogják hajtani. Tönkre fogják tenni ugyanúgy az országunkat, mert hogy ugyanazok irányítják őket, ezt a brigádot, ahogyan a 2002 és 2010 között irányították, azok is tönkretették az országot, és ezek is tönkre fogják tenni. Ezért nekünk meg kell nyerni a választást, meg is fogjuk nyerni a választást."