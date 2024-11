Menczer Tamás: Magyar Péter egy kocsmai ordibáló + videó

Megosztás itt:

"Ugye van nekem egy bimbózó kapcsolatom Magyar Péterrel, Tényleg nem látták? Mert ide is hívtam, de megint úgy tűnik, megint, elfoglalt. A fene egye meg. A múlt héten is hívtam Békéscsabára, akkor is elfoglalt volt. Jövő héten is meghívom valahova. Azt tudom neki üzenni, hogy el fog jönni a pillanat Peti. Nem kell már, remélem sokat várni és eljön a találkozás, amikor néhány keresetlen szót válthatunk egymással. Ugye ő az a kocsmai ordibáló, aki ordít, először is, aki csak nőkkel bátor, és ordít, hogy gyere ki, gyere ki és amikor valaki elé áll, hogy na jól van akkor gyere ki. Akkor összecsinálja magát. Ez a típusú kocsmai ordibáló."