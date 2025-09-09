Menczer Tamás: Magyar Péter börtönbe zárna mindenkit, aki a Tisza-adóról beszél

Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: nem azért dolgozott több millió ember nagyon keményen az elmúlt 15 évben, hogy azt Magyar Péterék lenullázzák.

Úgy vélekedett, sokéves rekordok dőlhetnek meg az idén az ingatlanpiacon az Otthon Start program elindulásával mind az értékesítésben, mind az új jelzáloghitelek kihelyezésében.

Szándékosan titkolja a programját a Tisza Párt + videó

A Magyar Nemzet birtokába került újabb felvételen Tarr Zoltán arról beszél, hogy bár tavasz óta készül a programjuk, azt csak csak közvetlenül a választások előtt mutatják be, akkor is csak egy kis részét.