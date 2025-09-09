Menczer Tamás: Magyar Péter börtönbe zárna mindenkit, aki a Tisza-adóról beszél
Megosztás itt:
2025. szeptember 09., kedd 18:00
| Hír TV
Ha jól értettem, és úgy gondolom, hogy jól értettem a Tisza Párt elnökének mondatait, ő azt mondta magyarra lefordítva, hogy aki a Tisza-adóról beszél, azt börtönbe zárja. Legyen ez esetünkben újságíró. De valószínűleg politikusokról is így gondolkodik. - mondta Menczer Tamás a Facebook oldalára feltöltött videóban.
Rekordhosszúságú, tízéves gázkereskedelmi megállapodást írt alá az MVM CEEnergy Zrt. és a Shell Energy Europe Limited. A 2026-tól induló szerződés évente 200 millió köbméter földgáz szállítását biztosítja, új szintre emelve Magyarország energiabiztonságát és a Shell közép-európai szerepét.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A Magyar Nemzet birtokába került újabb felvételen Tarr Zoltán arról beszél, hogy bár tavasz óta készül a programjuk, azt csak csak közvetlenül a választások előtt mutatják be, akkor is csak egy kis részét.