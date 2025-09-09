Keresés

Menczer Tamás: Magyar Péter börtönbe zárna mindenkit, aki a Tisza-adóról beszél

2025. szeptember 09., kedd 18:00 | Hír TV

Ha jól értettem, és úgy gondolom, hogy jól értettem a Tisza Párt elnökének mondatait, ő azt mondta magyarra lefordítva, hogy aki a Tisza-adóról beszél, azt börtönbe zárja. Legyen ez esetünkben újságíró. De valószínűleg politikusokról is így gondolkodik. - mondta Menczer Tamás a Facebook oldalára feltöltött videóban.

Legfrissebb híreink

