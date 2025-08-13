Menczer Tamás levezette: a kárpátaljai Tisza-szigetet tulajdonképpen Zelenszkij alapította

Megosztás itt:

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán reagált arra a hírre, hogy április végén egy Ungvár melletti kis településen bejegyezték a „TISZA Kárpátaljai Magyarok Társasága Polgári Szervezetet”. A szervezet vezetője Tseber Roland Ivanovics, akit a magyar kormány kiutasított az országból, miután felmerült, hogy kapcsolatban áll az ukrán titkosszolgálattal.

A fideszes politikus a Facebook-bejegyzésében így fogalmazott: Ki irányítja az ukrán kémeket? Zelenszkij. Ki irányítja Tseber Roland Ivanovics ukrán kémet? Zelenszkij. Ha Tseber Roland Ivanovics Tisza szigetet alapított, akkor valójában ki alapított Tisza szigetet?Hm?”

Menczer szerint a kérdések magukért beszélnek, és rávilágítanak arra, hogy a Tisza-szigetként emlegetett pártsejt létrejötte mögött valójában ukrán politikai és titkosszolgálati érdekek húzódhatnak meg.

