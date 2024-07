Menczer Tamás: Látni és hallani a háborúpártiak hőzöngését, hőbörgését

"Tehát ez az európai emberek érdeke? Plusz az ezzel járó energiaproblémák és háborús infláció és szankciós infláció, és a gazdasági, mezőgazdasági problémák, mindez az európai emberek érdeke lenne? Szerintem nem. És az európai emberek egyébként a választáson el is mondták, hogy nem ezt akarják. Így tehát mi, a kormány és a kormányfő, Orbán Viktor továbbra is békét akar, és ennek megfelelően cselekszik" - mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.

Hozzátette, voltak és vannak is háborúpártiak, nem is kevesen; ki tudja, milyen politikai, gazdasági érdektől vezérelve háborúpártiak ők, vagy lehet, hogy egészen egyszerűen nem képesek, nem hajlandók belátni és bevallani azt, hogy tévedtek.

