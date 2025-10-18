Keresés

Menczer Tamás: Köszönetünket fejezzük ki az időseknek, megbecsüljük őket

2025. október 18., szombat 19:03 | MTI
nyugdíj KDNP Menczer Tamás Fidesz Tisza Párt

A nyugdíj a Tisza Párt számára csak egy szám, számunkra a szüleink és nagyszüleink generációját jelenti, ezért érzelmi kérdés - írta a Fidesz és a KDNP kommunikációs igazgatója szombaton Facebook-oldalán.

Menczer Tamás a bejegyzésben közzétett videójában azt mondta: amikor nyugdíjról beszélnek, akkor nem egy számot látnak, hanem a szám mögött látják a szüleiket és a nagyszüleiket, "a szüleink és a nagyszüleink generációját".

A szüleink és a nagyszüleink súlyos történelmi hányattatások közepette rengeteget dolgoztak azért, rengeteget tettek azért, hogy generációnk és az utánunk következő generáció a lehető legjobb körülmények között éljen - mondta háláját kifejezve.

Menczer Tamás úgy fogalmazott: "mi megbecsüljük őket és a köszönetünket akarjuk kifejezni", ez egy érzelmi kérdés. Az érzelmi kérdés és a köszönet mögé, mellé szeretnénk az anyagi megbecsülést is odatenni - jegyezte meg.

Ezért a kormány Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével a 2010-es győzelmet követően kötött egy megállapodást az idősekkel. Ez a megállapodás egyrészt arról szól, hogy a nyugdíjak vásárlóértékét mindig megőrzik - emelte ki, hozzáfűzve, hogy a nyugdíjak vásárlóértéke 2010 előtt nagymértékben csökkent.

Másrészt visszaadták a balliberális kormány által elvett 13. havi nyugdíjat, illetve ha van arra lehetőség, a gazdasági növekedés lehetővé teszi - és ha béke lenne, sokkal nagyobb lenne a gazdasági növekedés - nyugdíjprémiumot fizetnek, most pedig az indokolatlan áremelések miatt élelmiszerutalványt adtak az időseknek - sorolta.

Menczer Tamás hangsúlyozta: megvédik a rezsicsökkentést. Emellett pedig foglalkoznak a 14. havi nyugdíjjal is, ahogy erről a miniszterelnök, illetve Lázár János építési és közlekedési miniszter is beszélt - mondta.

Köszönetünket fejezzük ki az időseknek, megbecsüljük őket az érzelmek szintjén, valamint az anyagiak és a tettek szintjén is, minden lehetőségünket felhasználva - zárta szavait a kormánypárti politikus.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

