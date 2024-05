Menczer Tamás: június 9-én mindenki a béke mellett, a kormánypártok mellett foglaljon állást

Persze azt is látjuk, hogy a magyar cégekkel hogy bánnak ebben a helyzetben: a kettős mérce itt is szemmel látható - említette meg az államtitkár, példaként azt hozva fel: miközben az OTP szankciós listára került, olasz vagy osztrák társát nem.

Kiemelte: a NATO egyértelműen a kiképzés és a fegyverküldés koordinálására készül, és ehhez 100 milliárd eurót kíván biztosítani, ami a háborús pszichózis fennállását mutatja. Illés Boglárka megemlítette: már készül a 14. szankciós csomag, aminek eleme lehet a nukleáris energia is, miközben Oroszország továbbra is az Egyesült Államok első számú uránbeszállítója, évi egymilliárd dollár értékben.

Menczer Tamás arra is figyelmeztetett: nem lehet kétségünk, ebben az esetben a magyar katonákat is elvinnék a háborúba, miközben világos, hogy Ukrajna nem tud győzni.

Your browser does not support the video tag.