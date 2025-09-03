Menczer Tamás: ismét elhurcoltak kényszersorozás során egy magyart Kárpátalján

Megosztás itt:

"A katonák agyonverték, majd a katonák azt mondják, hogy nem mi voltunk, ott sem voltunk. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy világos, hogy mi történt. Tehát van a történéseknek egy időbeli láncolata. Sebestyén Józsefet kényszersorozás során elrabolták, elvitték. Megverték, kórházba került, meghalt. Világos az események egymásutánisága" - mondta.

"Fölszólítottuk az uniót, hogy van az Európai Uniónak egy szankciós listája, pontosan ilyen eseményekkel kapcsolatban és eseményekre vonatkozóan. Talán fel kellene venni az érintetteket. Brüsszel a füle botját sem mozgatja. Van ez a liberális csend. Liberális kussolás" - jegyezte meg.

Menczer Tamás szerint a szőnyeg alá akarják söpörni, meg se történt; az ukránok ugyanezt csinálják, Brüsszel ugyanezt csinálja, azért, hogy ezen az uniós úton tudjanak továbbmenni.

"Na de hát hogyan lehetne az Európai Uniónak tagja egy olyan ország, ahol egy embert agyonvernek azért, mert nem akar a háborúban meghalni? Egy ilyen ország nyilvánvalóan nem lehet az unió része - mondta.

Ukrajna olyan messze van az uniótól, hogy azt el se lehet mondani. És még egy ok arra, hogy "mi azt mondjuk, hogy nem akarunk egy ilyen országgal egy integrációban lenni", hiszen Sebestyén József magyar állampolgár volt, és így uniós állampolgár is volt - hangsúlyozta a kommunikációs igazgató.

Forrás: MTI

Fotó: Magyar Nemzet