Menczer Tamás helyretette Magyar Pétert + videó

Ahogy a Magyar Nemzet arról beszámolt, Magyar Péter európai parlamenti képviselői mentelmi joga akadályozza a hatósági eljárást a Tisza Párt elnökének azon ügyében, amikor egy szórakozóhelyről távozva a Dunába dobta egy férfi telefonját – tudatta az ügyészség. Az ügyre most egy újabb videóban reagált Menczer Tamás is, aki cseppet sem fogta vissza magát.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.