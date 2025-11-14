Menczer Tamás helyretette a nagykövetet: A magyar nemzeti érdek nem "múló divat", hiába várja Zelenszkij a tiszás bábkormányát + videó
2025. november 14., péntek 18:00
| Hír TV
Menczer Tamás felszólította az ukrán nagykövetet, hogy fejezze be a magyarok sértegetését. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója arra a botrányos kijelentésre reagált, amellyel Sándor Fegyir lényegében beismerte: Kijev aktívan a Tisza Párt hatalomra kerülését várja egy "ukránbarát" bábkormány reményében. Ez a nyílt beavatkozás egyértelműen igazolja a nemzeti-konzervatív álláspontot a külföldről mozgatott "projektekről".
Erről beszélt Sulyok Tamás pénteken, miután a horvát köztársági elnököt fogadta. A magyar államfő részletezte: a két ország között jelenleg is folyamatos és széles körű együttműködés van, különösen a kisebbségek védelme, az energiaellátás, a gazdaság, valamint a határon átnyúló infrastruktúra fejlesztése terén.