Menczer Tamás: ha a világ két legnagyobb atomhatalmának vezetője beszél egymással, az jó

Menczer Tamás bejegyzésében a tárgyalások fontosságát hangsúlyozva emlékeztetett arra, hogy Trump tárgyalt Putyinnal, hétfőn pedig tárgyal Zelenszkijjel, továbbá szervezik a háromoldalú találkozót is Trump, Putyin és Zelenszkij között.

Aláhúzta, hogy a csatatéren nincs megoldás, ott csak halottak vannak, ezért tárgyalni kell, a trágyalás ugyanis "csökkenti a harmadik világháború kockázatát" és elhozza a béke esélyét.

Rögzítette, hogy ha a világ két legnagyobb atomhatalmának vezetője beszél egymással, az nagyon jó, majd feltette azt a kérdést, hogy "ki az a megveszekedett háborúpárti, aki ennek az ellenkezőjét állítja?"

A világ ma biztonságosabb hely, mint tegnap volt. Orbán Viktornak megint igaza lett - zárta sorait a kommunikációs igazgató.

