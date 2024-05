Menczer Tamás: Gyurcsány úrnak megártott az önbizalom + videó

És mégis egymillióval többen dolgoznak, "mint az önök idejében" - mondta, hozzátéve, hogy visszaadták és megvédték a 13. havi nyugdíjat, csökkentették a rezsit, a családtámogatási rendszer pedig világszinten is páratlan. "Ez a különbség. És ami most a legfontosabb, nem vagyunk benne a háborúban Orbán Viktornak köszönhetően. Ha ön vezetné az országot, már rég benne lennénk a háborúban nyakig. Tudjuk jól, hiszen ön elmondta" - emlékeztetett Menczer Tamás, bejátszva Gyurcsány Ferenc mondatát: "háborúban fegyver kell a kézbe".

Úgy folytatta: volt egy elvesztegetett évtized, akkor "ön és a társai vezették az országot, és tönkre is tették. Csak egy válság volt, és mégis csődbe vitték az országot; az égbe emelték a rezsit, tönkretették a munkahelyeket, elvettek egyhavi bért és nyugdíjat. Annyi böszmeséget csináltak, hogy felsorolni is nehéz lenne."

