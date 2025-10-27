Menczer Tamás: Győzelmet aratott a Fidesz-KDNP a Tisza Párttal szemben október huszonharmadikán + videó

Megosztás itt:

Több téren is sikeresebb volt a kormány békemenete, mint a Tisza párt felvonulása - jelentette ki a kormánypártok kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás a harcosok órájában azt mondta: megnyerték a mozgósítási versenyt, ugyanis majdnem kétszer annyian voltak a helyszínen, és a mondanivalójuk is több emberhez jutott el, a kormányfő beszédét ugyanis online is jóval többen nézték és hallgatták meg.