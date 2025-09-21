Keresés

Belföld

Menczer Tamás felkérdezte a tüntető feketeöves gyűlöletkeltőket

2025. szeptember 21., vasárnap 19:40 | MTI

"Balliberális aktivisták - akik magukat influenszernek, színésznek stb. nevezik - ma tüntetést rendeznek a gyűlölet - értsd a kormány - ellen" - közölte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója vasárnap a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

  • Menczer Tamás felkérdezte a tüntető feketeöves gyűlöletkeltőket

Menczer Tamás úgy fogalmazott, "mintha a viszkis rabló mondaná, hogy bankba betörni nem szép dolog. Igaz, igaz, csak a te szádból nem túl hiteles".

Szerinte a mai tüntetés színpadán "az itthoni feketeöves gyűlöletkeltők közül több is randevút ad egymásnak", és azt írják levegőt akarnak, ezért tüntetnek. "Az jó - folytatta - , akkor szorgalmasan segítsétek Magyar Pétert, mert ő még a családja elől is elszívta".

Menczer Tamás bejegyzésében úgy véli, a tüntetőknek nem fontos a levegő és a közbeszéd állapota, a demonstrálók politikai munkát végeznek.

A kommunikációs igazgató szerint a demonstráció valódi oka az, hogy nem tetszett nekik "a két tojás plakát, amely bemutatta, hogy Zelenszkij és Magyar Péter egyforma". Mint írta, "az ukrán komédiás meg a magyar ripacs olyan, mint két tojás. Az egyik már tönkretette az országát, a másik erre készül, és ezzel le is bukott".

Rámutatott, "a plakátok ezt bemutatták, és ez kiverte a biztosítékot a balliberális oldalon". A bejegyzés végén úgy fogalmazott, "203 nap múlva jön az újabb pofára esés".

Gondolatait azzal a demonstrálókhoz intézett kérdésekkel fejezte be: "miért nem az ellen tüntettek, hogy a Tisza hazudott és lebukott a Tisza-adóval? Vagy ez javítja a közbeszéd állapotát?".

 

Forrás: MTI

Fotó: MTI

