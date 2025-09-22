Keresés

Belföld

Menczer Tamás: Ezt a hazug, képmutató bandát elzavarjuk az áprilisi választáson a francba

2025. szeptember 22., hétfő 09:09 | HírTV
Facebook ellenzéki tüntetés Menczer Tamás Magyar Péter Fidesz-KDNP kommunikációs igazgató

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója legfrissebb facebookos videójában a tegnap ellenzéki tüntetést kommentálta.

  • Menczer Tamás: Ezt a hazug, képmutató bandát elzavarjuk az áprilisi választáson a francba

Tegnap a Hősök terén a gyűlöletkeltés ellen demonstráltak, és a magasba tartották Magyar Péter zászlaját. Milyen szép! A kormány csúnya, a kormány kelti a gyűlöletet, de jöjjön az ártatlan, a szeplőtelen, a kedves, a gyűlöletet hírből sem ismerő Magyar Péter, és akkor eljön minden világok legjobbika.

Pazar. Nézzük meg azt a magasba tartott zászlót. Kék-sárga. Rajta van Zelenszkij, Weber és Varga Judit feje. Utóbbi mellett van egy nadrágszíj, egy konyhakés és egy diktafon is. Vannak a zászlón idézetek, ezek egy része a Tisza Párt politikájára utal.

„Egy pici szuverenitásról le kellene mondani.” „A Tisza szavazóinak 58 százaléka támogatja Ukrajna uniós tagságát.” „A választás után mindent lehet.” „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.” „Tisza-adó.”

Más idézetek azt mutatják, hogy Magyar Péter mit gondol az emberekről. „Agyhalottak.” „Idióták.” „Büdösek.” „Köcsögök.” „A Dunába kéne lökni őket.” „Mi a büdös f.szomat csinálsz?” „Elküldtem a k.rva anyjába.”

Szép. Valóban úgy van, ahogy a Hősök terén mondták tegnap este, ilyen széplelkű, jószívű, emberszerető politikust, mint Magyar Péter, nem látott még ez az ország. Vele tényleg eljönne a béke és a szeretet. Ő maga a megtestesült kedvesség. Több kedvesség a magyar politikában talán csak Vadai Ágnesben van.

Tényleg szükséges lenne a Tisza-DK koalíció, mert ha a Vadai Ágnesben lévő kedvesség találkozna a Magyar Péterben lévő kedvességgel, akkor az egész országot elöntené a szeretet! De jó lenne.

Ui.: A másik lehetőség meg az, hogy ezt a hazug, képmutató bandát Magyar Péterrel és az őt kiszolgáló influenszerekkel együtt elzavarjuk az áprilisi választáson a francba. Én ezt választom.

Forrás: Fidesz sajtó

Fotó: MTI

 

Deutsch Tamás: Magyar Péter a brüsszeli mentorai által

Deutsch Tamás: Magyar Péter a brüsszeli mentorai által "fogott ember"

 Magyar Péter "fogott ember", a brüsszeli "mentorai és politikai tartótisztjei" politikai mentességet adnak neki a büntetőjogi felelősségre vonás alól, ami a politikai hatalmi pozíciójával való visszaélést jelent - mondta a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! hétfői műsorában.

