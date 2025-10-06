Menczer Tamás: ez az ember elárulta a családját – A semmiért veszítesz, Peti!

Megosztás itt:

Elképesztő gátlástalanság és cinizmus

Menczer Tamás kormányzati kommunikációs igazgató nyílt Facebook-üzenetben vette célba Magyar Pétert, nyíltan válaszolva a politikus egy korábbi kijelentésére. Menczer szerint „elképesztő gátlástalanság és cinizmus” Magyar Péter azon állítása, miszerint az ember a feleségével legyen őszinte, majd azt mondja, ő nem színészkedik, hanem magát adja. Menczer Tamás a Fidesz kommunikációs üzenetét közvetítve leszögezi: „az első mondat világos cáfolata a másodiknak”, és a cinizmus ezen szintje már Magyar Péterhez képest is meghökkentő.

A vereség után csak ez marad: A család elárulása

A kormányzati kommunikációs igazgató élesen bírálja Magyar Pétert a veresége miatt, amelyet elkerülhetetlennek tart. Menczer arra figyelmeztette a politikust, hogy rövidesen minden figyelem elillan. A súlyos személyes támadás a család elárulására fókuszál: „A vereséged után csak annyi marad belőled, hogy ez az ember elárulta a saját családját, ráadásul a semmiért.” Menczer szerint senki nem fog emlékezni az országjárásra, csak a személyes árulásra. Jósolja, hogy a támogatók, a liberális "értelmiség" és a holdudvar (Tarr, Bódis) sem marad mellette, és „jobban fognak kerülni, mint a pestisest.”

Ugyanúgy vesztettél, mint Márky-Zay és Fekete-Győr

Menczer Tamás nyíltan bukott ellenzéki projektekhez hasonlította Magyar Pétert, hangsúlyozva a vereség elkerülhetetlenségét. A frakcióvezető Fekete-Győr Andrást egy megbukott, külföldről irányított projektnek, Márki-Zay Pétert pedig az ápolók segítségére szoruló figurának állítja be. Menczer szerint Magyar Péter a saját családját is elárulta, ami még az elődökhöz képest is rosszabb megítélés alá esik. A politikus szerint a vereség már eldőlt, annak kihirdetése csak formaság, de az a tény, hogy elárulta a családját, a végső politikai megsemmisülését jelenti.

Forrás: Menczer Tamás