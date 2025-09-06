Menczer Tamás: Ez a választás tétje! + videó

Megosztás itt:

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalára feltöltött videójában arról beszélt, hogy politikai ellenfelükkel kapcsolatban minden pontosan úgy van, ahogy azt korábban is mondták: „hazudik, átver és becsap és elveszi a pénzedet.”

Menczer Tamás ehhez kapcsolva fogalmazta meg, a 2026-os országgyűlési választás tétjét, amely szerinte az, ,,hogyha egy szuverenista, a magyar érdekekért kiálló Orbán-kormány vezeti Magyarországot, akkor van Otthon Start program a fiataloknak, a családi adókedvezmény megduplázása, adómentes CSED, GYED, az édesanyáknak szja-mentesség, az időseknek 13. havi nyugdíj, valamint élelmiszerutalvány és „nincsenek Mohamedek”.

„Akkor béke van, mert nem hagyjuk, hogy belenyomjanak minket a háborúba” – fűzte hozzá.

Forrás: hirado.hu

Fotó: KKM

Videó: Menczer Tamás/Facebook