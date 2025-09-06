Keresés

Belföld

Menczer Tamás: Ez a választás tétje! + videó

2025. szeptember 06., szombat 13:35 | HírTV

Menczer Tamás szerint a 2026-os országgyűlési választás választás tétje, hogy Magyarországot egy szuverenista, a magyar érdekekért kiálló Orbán-kormány fogja-e vezetni, vagy egy olyan, amelyik : hazudik, átver, becsap és elveszi a pénzedet.

  • Menczer Tamás: Ez a választás tétje! + videó

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalára feltöltött videójában arról beszélt, hogy politikai ellenfelükkel kapcsolatban minden pontosan úgy van, ahogy azt korábban is mondták: „hazudik, átver és becsap és elveszi a pénzedet.”

Menczer Tamás ehhez kapcsolva fogalmazta meg, a 2026-os országgyűlési választás tétjét, amely szerinte az, ,,hogyha egy szuverenista, a magyar érdekekért kiálló Orbán-kormány vezeti Magyarországot, akkor van Otthon Start program a fiataloknak, a családi adókedvezmény megduplázása, adómentes CSED, GYED, az édesanyáknak szja-mentesség, az időseknek 13. havi nyugdíj, valamint élelmiszerutalvány és „nincsenek Mohamedek”.

„Akkor béke van, mert nem hagyjuk, hogy belenyomjanak minket a háborúba” – fűzte hozzá.

Ez a választás tétje❗️

Ez a választás tétje❗️

Posted by Menczer Tamás on Saturday, September 6, 2025

Forrás: hirado.hu

Fotó: KKM

Videó: Menczer Tamás/Facebook

Legfrissebb híreink

Orbán Viktor: Még 1 nap Kötcséig

Orbán Viktor: Még 1 nap Kötcséig

 Az albérletekkel foglalkozó internetes oldalak rámutatnak, hogy az albérletárak kétéves mélyponton vannak. A 3%-os hitel miatt – fogalmazott Orbán Viktor a Facebook oldalán, aki Kásler Miklósról is megemlékezett bejegyzésében.
Eddig több ezer otthon startos ügyfél kereste fel a pénzintézeteket

Eddig több ezer otthon startos ügyfél kereste fel a pénzintézeteket

 Az első információk alapján a héten több ezer otthon startos ügyfél kereste fel a pénzintézeteket. Mind a bankoktól, mind az ingatlankeresési adatokból az derül ki, hogy az Otthon start program iránti érdeklődés országos, részletesebb adatokat a jövő héten közöl a kormány a program első hetéről.

