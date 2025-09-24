Menczer Tamás élesen bírálta a svéd Európa-ügyi minisztert

Megosztás itt:

„Újra a svédek. Megszólalt a svéd Európa-ügyi miniszter, és közölte, hogy Magyarországon szörnyű állapotban van a demokrácia. Na jó, könnyű neki, ma ráért, ezek szerint ma nem robbantottak fel senkit” – kezdte Facebook-bejegyzését Menczer Tamás.

,,Szeretnék gratulálni a svéd kormánynak, amennyiben volt 24 óra, amikor senkit nem lőttek le és senkit nem robbantottak fel. Csodálatos mintademokrácia… Sok sikert a bevándorlókkal, kedves miniszter asszony! Mi nem kérünk belőlük" – tette hozzá.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: MTI