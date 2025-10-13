Menczer Tamás: bele akarnak nyomi bennünket a háborúba, ezért kell megerősítenünk a békepárti álláspontunkat + videó

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Borbély Ádám hozzátette: az elavult, balesetveszélyes burkolatok helyett korszerű sportpályák, új játszóeszközök és zöld, pihenésre alkalmas terek várják a diákokat. A képviselő kiemelte: a beruházás egyszerre szolgálja a biztonságot, a közösségépítést és a fenntarthatóságot.
Magyar Péter annak a 21 Kutatóközpontnak az adataira hivatkozik, amelyik 18%-os előnyt mért pártjának a Fidesszel szemben. A közvélemény-kutató Soros György érdekköréhez tartozik, és bevallottan már korábban is manipulált felmérésekkel próbálta befolyásolni a magyar választásokat.