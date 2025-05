Menczer Tamás: Az ukrán tagság behozná a háborút az unióba és milliókba kerülne minden magyar családnak + videó

Megosztás itt:

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója úgy fogalmazott: ,,A háború már eddig is alsó hangon és óvatos becslés szerint 2,5 millió forintba került minden magyar családnak, a háború folytatása és a tagság további milliókba kerülne." Menczer Tamás hozzátette: ,,el akarnak bennünket vágni az orosz kőolajtól és földgáztól, rezsicsökkentésnek annyi, további óriási kiadások a magyar családoknál, ukrán maffia, rengeteg fegyver, rossz minőségű élelmiszer, ukrán munkavállalók és ukrán nyugdíjasok, akiknek a nyugdíját nekünk kellene kifizetni, tehát a 13. havi nyugdíj és minden egyéb is veszélybe kerülne." A politikus úgy folytatta: ,,most hirtelen körülbelül 8 olyan tételt soroltam fel, amely az ellen szól, hogy Ukrajna az unió tagja legyen."

Forrás: Menczer Tamás/Facebook

Fotó: MTI