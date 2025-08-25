Keresés

Menczer Tamás: Az orosz földgáz és kőolaj nélkül nincs magyar energiabiztonság

2025. augusztus 25., hétfő 15:00 | Világgazdaság

Bele akarják provokálni az ukránok a magyarokat az orosz-ukrán háborúba Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint a magyar energiabiztonság veszélyeztetésével.

  • Menczer Tamás: Az orosz földgáz és kőolaj nélkül nincs magyar energiabiztonság

Menczer Tamás szerint a tanulság az, hogy Magyarország energiabiztonságának folyamatos támadásával egy olyan háborúba akarnak beleprovokálni minket, amihez semmi közünk. A politikus szerint az ukránok olyanok mint a Tisza: ami rossz Magyarországnak, az jó nekik.

Szibiha hazug módra válaszolt

A Fidesz-KDNP kommunikációs vezetője szerint Szibiha nem magyar módra válaszolt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek, hanem hazug módra, hozzátve, hogy azt z olvasó döntésére bízza, hogy ez nevezhető-e ukrán módinak. A politikus ezzel az ukrán külügyminiszter azon hozzászólására utlt, mely szerint a magyaroknak nincs közük ahhoz, amit Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mond, ezért abba ne üssék bele az orrukat. Szibiha arról is írt, hogy az energiabiztonságunk a mi kezükben van, egyben javasolta, hogy diverzifikáljuk energiaellátásunkat.

Menczer Tamás szerint azonban 

ha Zelenszkij Magyarország energiabiztonságát fenyegeti, mint azt tette, akkor nagyon is közünk van hozzá, hogy mit beszél. 

Emellett elég ránézni a térképre, ugyanis Magyarországnak nincs tengerpartja, "landlocked country" vagyunk, vagyis onnan tudunk földgázt és kőolajat vásárolni, ahol van vezeték. A kommunikációs igazgató szerint mivel a vezetéknek van eleje és van vége, a vezeték eleje pedig Oroszországban van, tehát orosz földgáz és kőolaj nélkül nincs magyar energiabiztonság.

Zelenszkij és csapata ukránpárti Tisza-kormányt akar

A politikus arról is ír, hogy bizonyára elkerülte az ukrán külügyminiszter figyelmét, hogy Magyarország tett lépéseket energiaellátása diverzifikálása érdekében. Például ezért tud Magyarország földgázt vásárolni a Török Áramlaton keresztül Szerbia felől annak ellenére, hogy az ukránok az orosz fölgáz szállítását leállították.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: MTI

